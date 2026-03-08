El FBI investiga un artefacto explosivo frente a la residencia de Zohran Mamdani como posible terrorismo

Publicado por Joaquín Núñez 8 de marzo, 2026

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga el lanzamiento de un artefacto explosivo frente a la residencia de Zohran Mamdani como posible acto de terrorismo. Si bien no hubo heridos debido a que las bombas caseras arrojadas no llegaron a detonar, la investigación determinó que al menos una de ellas podría "haber causado lesiones graves o la muerte".

El episodio tuvo lugar en medio de dos protestas simultáneas en Gracie Mansion, la residencia del alcalde de la Ciudad de Nueva York. Una fue organizada por el activista Jake Lang, acusado y luego indultado por los episodios del 6 de Enero de 2021, y se tituló de la siguiente manera: "Detengan la toma islámica de la Ciudad de Nueva York, detengan la oración musulmana pública en la ciudad de Nueva York". Aproximadamente dos docenas de personas participaron.

Frente a esto se organizó una contraprotesta, que atrajo a unas cien personas. La consigna era "Expulsen a los nazis de la ciudad de Nueva York, luchen contra el odio".

A pesar de la presencia de las fuerzas del orden locales, ambos grupos terminaron enfrentados. Uno de los manifestantes convocados a la protesta de Lang utilizó gas pimienta contra una persona del otro bando, por lo que fue arrestado.

La tensión llegó a su punto máximo cuando los manifestantes Emir Balat y Ibrahim Kayumi arrojaron dos bombas caseras contra el grupo de Lang. Si bien se activaron, no llegaron a explotar.

Jessica Tisch, jefa del Departamento de Policía de Nueva York, se expresó en un comunicado sobre los hechos y confirmó que al menos una de las bombas caseras era un dispositivo explosivo improvisado (IED) letal.

"La Brigada Antiexplosivos de la Policía de Nueva York ha realizado un análisis preliminar del artefacto que se encendió y se utilizó ayer en una protesta y ha determinado que no se trata de un artefacto falso ni de una bomba de humo. De hecho, se trata de un artefacto explosivo improvisado que podría haber causado lesiones graves o la muerte", expresó.

"Emir Balat e Ibrahim Kayumi fueron detenidos ayer en el lugar de los hechos y se encuentran bajo custodia en relación con este asunto. La policía de Nueva York está trabajando en esta investigación con nuestros socios de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el FBI a través de nuestro Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo. Quiero dar las gracias una vez más a los valientes miembros de la policía de Nueva York que corrieron hacia el peligro sin dudarlo y detuvieron rápidamente a los sospechosos", agregó la funcionaria.

La respuesta de Mamdani

El alcalde Mamdani publicó un descargo sobre los hechos en su cuenta de X, donde condenó la violencia de ambos grupos de manifestantes: "Ayer, el supremacista blanco Jake Lang organizó una protesta frente a Gracie Mansion basada en la intolerancia y el racismo. Ese odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York. Es una afrenta a los valores de nuestra ciudad y a la unidad que nos define".

"Lo que siguió fue aún más inquietante. La violencia en una protesta nunca es aceptable. El intento de utilizar un artefacto explosivo y herir a otras personas no solo es delictivo, sino también reprensible y contrario a lo que somos", añadió el alcalde demócrata.

Por último, les agradeció a las fuerzas del orden por su tarea: "Nuestros agentes corrieron hacia el peligro sin dudarlo, demostrando una vez más el coraje y la dedicación que se necesitan para proteger esta ciudad cada día".