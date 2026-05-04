Temporada de huracanes 2026: un pronóstico moderado

Publicado por Diane Hernández 4 de mayo, 2026

La temporada de huracanes en el Atlántico está a punto de comenzar —del 1 de junio al 30 de noviembre— y los primeros pronósticos apuntan a una actividad moderada, con entre seis y nueve huracanes previstos en la cuenca.

Dos de las principales autoridades meteorológicas coinciden en sus estimaciones. Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte proyectan entre seis y nueve huracanes dentro de un total de 12 a 15 tormentas con nombre, de las cuales entre dos y tres podrían alcanzar gran intensidad.

Por su parte, la Universidad Estatal de Colorado prevé seis huracanes de un total de 13 tormentas con nombre, incluyendo dos de gran intensidad.

El papel de El Niño en la temporada

Según los especialistas, uno de los factores clave para este año será la evolución del fenómeno de El Niño.

Los expertos anticipan que las actuales condiciones débiles de La Niña podrían transformarse en un episodio de El Niño moderado o fuerte durante el pico de la temporada, lo que suele reducir la actividad ciclónica en el Atlántico.

Zonas bajo vigilancia: Golfo y Caribe

El doctor Lian Xie, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, estima que en el Golfo de México podrían formarse entre dos y cinco tormentas con nombre, de las cuales una o dos se convertirían en huracanes.

Además, se prevé que el mar Caribe genere entre uno y dos huracanes, con al menos uno alcanzando categoría mayor.

El análisis de Xie se basa en más de un siglo de datos históricos sobre el Atlántico, patrones climáticos y temperaturas de la superficie del mar.

Un vistazo a la temporada 2025

La temporada pasada fue inusual. En 2025 no se registraron huracanes que tocaran tierra, algo que no ocurría desde 2015.

Aun así, sistemas como Erin provocaron daños costeros significativos, mientras que la tormenta tropical Chantal fue la única en impactar directamente en territorio, afectando a las Carolinas.

En total, se registraron 13 tormentas con nombre, incluyendo cinco huracanes, cuatro de ellos de gran intensidad.

Cómo se clasifican los huracanes Escala Saffir-Simpson, que clasifica las tormentas según la velocidad de sus vientos:



Categoría 1: 119–153 km/h.

Categoría 2: 154–177 km/h.

Categoría 3: 178–208 km/h.

Categoría 4: 209–251 km/h.

Categoría 5: más de 252 km/h. Las categorías 3, 4 y 5 se consideran huracanes mayores, aunque la escala no contempla factores como lluvias o marejadas, que también influyen en los daños. Los huracanes se miden mediante la escala, que clasifica las tormentas según la velocidad de sus vientos:

Lista de nombres para 2026

El Centro Nacional de Huracanes ya ha publicado la lista de nombres que se utilizarán este año, siguiendo el sistema rotativo de la Organización Meteorológica Mundial.

Entre ellos figuran: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Estos nombres se reutilizan cada seis años, salvo en casos en que se retiran debido a su asociación con tormentas especialmente destructivas.