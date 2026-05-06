Homan llama "guerreros del teclado" a quienes dicen que Trump está ablandando su política migratoria: “Las deportaciones masivas están llegando”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de mayo, 2026

Tom Homan no mostró paciencia para con los críticos MAGA. El zar de la frontera de la Casa Blanca compareció este martes en el Border Security Expo de Phoenix ante una sala llena de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y aseguró que la Administración Trump no está ablandando su política fronteriza, a pesar de algunos cuestionamientos dentro del partido.

"Para la gente que dice 'el presidente Trump se está ablandando en las deportaciones masivas', no saben de lo que están hablando", dijo Homan, calificando a esos detractores de "guerreros del teclado”.

"No han visto nada todavía. Este año será un buen año. Las deportaciones masivas están llegando”, añadió.

Los comentarios llegan en un momento en que la Administración Trump busca reencauzar su mensaje migratorio. Bajo la exsecretaria Kristi Noem, el DHS protagonizó controversias casi diarias con operaciones muy públicas en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles que generaron protestas masivas y terminaron con dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes de inmigración en Minneapolis.

Tras el segundo caso —el del enfermero Alex Pretti— Trump desplegó a Homan en la ciudad para bajar la temperatura.

Homan reconoció que entre el 35% y el 40% de los inmigrantes ilegales arrestados durante el segundo mandato de Trump no tienen antecedentes penales, pero defendió esa realidad como necesaria.

"No me importa cuánto tiempo llevas aquí, si estás aquí ilegalmente, entraste ilegalmente al país, hiciste trampa. Hiciste trampa con el sistema", dijo.

También prometió represalias directas contra los estados que aprueben leyes que limiten la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.

"Vamos a inundar la zona. Van a ver más agentes del ICE de los que han visto en su vida", advirtió. Y añadió que en esas jurisdicciones los arrestos colaterales —personas que no son el objetivo de una operación pero están presentes cuando ocurre— también aumentarán. "Verán más agentes en sus vecindarios, porque ustedes nos pusieron en esta posición”.

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, respondió a los comentarios de Homan este martes: "El propio Donald Trump dijo que no enviaría una avalancha de agentes del ICE al estado de Nueva York a menos que yo lo pidiera. No lo estoy pidiendo”.

Homan, por su parte, dejó claro que no tiene intención de ceder ante ninguna presión. "Simplemente no me importa lo que la gente piense de mí. Nunca me ha importado y nunca me importará."