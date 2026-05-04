La Corte Suprema restaura temporalmente el acceso a la mifepristona

Publicado por Alejandro Baños 4 de mayo, 2026

La Corte Suprema restableció temporalmente el acceso universal a la píldora abortiva mifepristona.

Este lunes, tras escuchar las apelaciones presentadas por los dos fabricantes y distribuidores de mifepristona en el país, el juez Samuel Alito firmó una orden para bloquear la decisión tomada hace unos días por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos.

Este tribunal prohibió la dispensación por correo de la píldora abortiva, dando la razón a la demanda presentada por Luisiana contra la orden dada por el expresidente Joe Biden -a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)- en 2023 para autorizarla.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos se aplicaba al conjunto del país.

Con su fallo, el juez Alito autoriza a todas aquellas mujeres que aborten voluntariamente a que obtengan la mifepristona en farmacias o por correo sin necesidad de receta o de acudir al médico.

Esta suspensión tendrá de vigencia hasta el 11 de mayo, mientras la Corte Suprema escucha las reclamaciones de ambas partes.