Investigan el incidente con explosivos en Nueva York como terrorismo inspirado por el Estado Islámico

Publicado por Williams Perdomo 9 de marzo, 2026

La Policía informó de que un incidente ocurrido el fin de semana en Nueva York en el que se lanzó un dispositivo explosivo improvisado cerca de una protesta contra el Islam está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por el grupo Estado Islámico.

Dos hombres presuntamente involucrados en lanzar una bomba de clavos llena de explosivos TATP durante la protesta cerca de la residencia del alcalde de Nueva York fueron arrestados y enfrentarán cargos en una corte penal.

"Puedo confirmar esta mañana que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por ISIS", dijo la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, usando otro nombre para el grupo Estado Islámico.

Dijo que no se creía que estuviera relacionado con el conflicto en curso en Irán. Nadie resultó herido durante el incidente.

Dos dispositivos sospechosos fueron arrojados por un hombre identificado por la policía como Emir Balat cerca de una protesta el sábado liderada por un influencer para oponerse a una oración pública musulmana.

"Allah es el más grande"

Un corresponsal de la AFP en el lugar escuchó a Balat gritar "Allahu akbar" ("Alá es el más grande") durante el incidente, que está siendo investigado por detectives antiterroristas.

El domingo, el escuadrón antibombas de la policía inspeccionó un vehículo relacionado con los hombres cerca del lugar del incidente.

Tisch dijo que un dispositivo sospechoso encontrado en el vehículo dio negativo en la prueba de explosivos.

La policía dijo el sábado que los dispositivos eran frascos envueltos en cinta y que contenían tuercas, pernos y tornillos.

Llamas y humo También fue arrestado Ibrahim Kayumi, quien al parecer entregó a Balat uno de los dispositivos -envuelto en cinta- que luego dejó caer cerca de un perímetro de seguridad policial y que emitía humo.

​

​"Los testigos informaron haber visto llamas y humo mientras viajaba por el aire antes de chocar contra una barrera a unos metros de los agentes de policía", dijo Tisch el sábado.

Los hechos se produjeron después de que el influencer Jake Lang realizara una manifestación frente a la Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien es musulmán.