Qué es el hantavirus: síntomas, contagio, letalidad y cómo prevenir la infección que mantiene en alerta a un crucero internacional

Ilustración de un concepto de prueba de hantavirus con tubos de laboratorio (Archivo) Hans Lucas via AFP

Publicado por Diane Hernández 7 de mayo, 2026

El hantavirus volvió al centro de la atención internacional tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, donde al menos tres personas murieron y varios pasajeros continúan bajo observación médica. Aunque las autoridades sanitarias internacionales insisten en que el riesgo global es bajo, el caso despertó preguntas sobre una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal.

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estos virus pueden provocar cuadros graves como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS).

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un virus presente en distintas especies de roedores en diversas regiones del mundo. Los animales portadores pueden eliminar el virus a través de la orina, los excrementos y la saliva, sin enfermarse ellos mismos.

Las personas suelen contagiarse al inhalar partículas microscópicas contaminadas presentes en el polvo de lugares cerrados o mal ventilados, especialmente en viviendas abandonadas, cabañas, depósitos, campamentos o áreas rurales con infestación de ratones.

De acuerdo con los CDC y organismos de salud pública estadounidenses, el contagio por mordeduras o arañazos de roedores es posible, aunque raro.

¿Cómo se transmite?

La principal vía de transmisión es la exposición a fluidos o desechos de roedores infectados. El riesgo aumenta en espacios cerrados donde se acumulan heces o nidos.

Las autoridades sanitarias recomiendan especial precaución al:

limpiar lugares cerrados que estuvieron desocupados durante mucho tiempo;

que estuvieron desocupados durante mucho tiempo; manipular nidos o excrementos de ratones;

barrer o aspirar zonas contaminadas sin ventilación adecuada;

acampar o dormir directamente sobre el suelo en áreas rurales.

La mayoría de los hantavirus no se transmiten entre personas. Sin embargo, la cepa Andes —detectada en Sudamérica y vinculada al brote del crucero MV Hondius— es la única de la que existe evidencia documentada de transmisión humana en contactos estrechos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó recientemente que este tipo de contagio requeriría proximidad intensa, como intercambio de saliva o convivencia muy cercana durante la fase sintomática.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

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​Según los CDC, los

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​fiebre;

fatiga;

dolores musculares;

escalofríos;

dolor de cabeza;

náuseas;

vómitos;

diarrea;

dolor abdominal. ​​En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, la enfermedad puede empeorar rápidamente. Entre cuatro y diez días después de los primeros síntomas, algunos pacientes desarrollan:

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​tos;

dificultad respiratoria;

presión en el pecho;

acumulación de líquido en los pulmones. ​En los cuadros más graves puede producirse insuficiencia respiratoria aguda. Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe fuerte o una infección viral común, lo que dificulta el diagnóstico temprano.​Según los CDC, los primeros síntomas pueden aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen:​​En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus,. Entre cuatro y diez días después de los primeros síntomas, algunos pacientes desarrollan:

¿Qué tan mortal es el hantavirus?

El hantavirus puede ser altamente letal, especialmente cuando afecta los pulmones.

Los CDC estiman que cerca del 38% de los pacientes con síndrome pulmonar por hantavirus que desarrollan síntomas respiratorios pueden morir.

En otras variantes, como la fiebre hemorrágica con síndrome renal, la mortalidad depende de la cepa involucrada. Algunos virus tienen tasas inferiores al 1%, mientras que otros alcanzan entre 5% y 15%.

La cepa Andes, que circula en regiones de Argentina y Chile, es una de las más vigiladas por las autoridades sanitarias sudamericanas debido a su gravedad y capacidad limitada de transmisión entre personas.

¿Existe tratamiento?

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus.

Los pacientes reciben cuidados de apoyo y tratamiento intensivo para aliviar síntomas y sostener las funciones vitales. En casos graves, puede ser necesaria:

oxigenación asistida;

intubación y ventilación mecánica;

hidratación intensiva;

diálisis, cuando existe compromiso renal.

Los especialistas subrayan que el diagnóstico precoz mejora significativamente las posibilidades de supervivencia.

Cómo prevenir el hantavirus

La prevención se basa principalmente en evitar el contacto con roedores y sus desechos.

Las recomendaciones oficiales incluyen:

sellar agujeros y grietas en viviendas y depósitos;

almacenar alimentos en recipientes cerrados;

eliminar fuentes de basura;

usar trampas para roedores;

ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de limpiarlos;

desinfectar superficies con soluciones de lavandina o hipoclorito antes de remover excrementos;

evitar barrer o aspirar en seco áreas contaminadas.

Los CDC también aconsejan usar guantes, mascarillas y protección ocular durante tareas de limpieza en zonas con posible presencia de roedores.

Dónde circula el virus Existen distintos tipos de hantavirus distribuidos en América, Europa y Asia.

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​En América del Norte, el principal reservorio es el llamado "ratón ciervo". En Sudamérica, las autoridades sanitarias monitorean especialmente la circulación de la cepa Andes en regiones patagónicas de Argentina y Chile.

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​Según el Ministerio de Salud argentino, las provincias con circulación histórica de la cepa Andes incluyen Chubut, Río Negro y Neuquén. En cambio, no se había detectado circulación en Tierra del Fuego desde que comenzó el registro obligatorio de casos en 1996.

Por qué el brote del crucero genera atención internacional

El brote registrado en el MV Hondius llamó la atención de la OMS porque involucra múltiples nacionalidades y un posible caso de transmisión humana asociado a la cepa Andes.

Sin embargo, tanto la OMS como los CDC insistieron en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y que la situación no es comparable con pandemias respiratorias como la covid-19.

La investigación internacional continúa para reconstruir la cadena de contagios y determinar exactamente dónde se produjo la exposición inicial al virus.