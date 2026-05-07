La nueva estrategia antiterrorista de Trump eleva las amenazas de grupos de izquierda como Antifa

Publicado por Just The News 7 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump desveló el miércoles la actualización más significativa de la estrategia antiterrorista de Estados Unidos desde el 11-S, creando nuevas herramientas para luchar contra los crecientes extremistas de izquierda como Antifa, que están radicalizando a los estadounidenses con una mezcla única de ideologías islamistas y marxistas.

El Dr. Sebastian Gorka, jefe de contraterrorismo de la Casa Blanca que elaboró la estrategia de 16 páginas, dijo a Just the News que las principales adiciones incluyen herramientas antipropaganda y penas de follow-the-money diseñadas para neutralizar la violencia política inspirada por izquierdistas de ultramar.

"La izquierda ha normalizado la violencia o la ha convertido en algo permisible", dijo Gorka. "Vamos a identificar y neutralizar a los radicales de izquierda como Antifa, como los anarquistas que acabaron con la vida de mi buen amigo Charlie Kirk, que han intentado en múltiples ocasiones matar al presidente Trump.No permitiremos que utilicen la violencia contra sus compatriotas estadounidenses con fines políticos."

Además de los grupos terroristas de izquierda, Gorka dijo que la estrategia también apuntará a los cárteles y al "movimiento yihadista global." Contiene herramientas para ir tras la financiación de los grupos terroristas, que según él "estrangularían la savia" de los movimientos. Otras herramientas contrarrestarían las campañas de propaganda de los terroristas.

"Se puede matar a los terroristas hasta que las vacas vuelvan a casa, pero al final del día, hay que desmoralizar y deslegitimar el mensaje de la yihad global, y eso requiere operaciones muy agresivas contra la propaganda, Operaciones de Información, por el Departamento de Guerra y por la comunidad de inteligencia," dijo Gorka.

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