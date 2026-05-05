Un ataque contra presunta narcolancha en el Caribe deja al menos dos muertos

Publicado por Virginia Martínez 5 de mayo, 2026

El ejército estadounidense afirma haber matado a dos personas en un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el Caribe, elevando a al menos 187 el número de muertos en su lucha contra las denominadas narcolanchas.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de Washington en la región, declaró en una publicación en X que "el buque estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico" cuando se llevó a cabo el ataque el lunes.

La administración del presidente Donald Trump insiste en que está en guerra de hecho con lo que denomina "narcoterroristas" que operan en Hispanomérica.

El Gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas