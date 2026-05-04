Jimmy Kimmel volvió a meter la pata; esta vez, su víctima fue Giuliani

Publicado por Carlos Dominguez 4 de mayo, 2026

Jimmy Kimmel está otra vez metido en el centro de una polémica. El martes pasado, durante su monólogo, decidió responder a las críticas que Rudy Giuliani había hecho de él en su podcast. El exalcalde de Nueva York, de 81 años, lo había llamado "uno de los seres humanos más desagradables del país" e "incompetente". Kimmel no se quedó callado.

Un timing cruel

El presentador de Jimmy Kimmel Live! no tardó en responder durante su monólogo y mientras reproducía el audio de Giuliani, espetó: "Anoche, el alcalde de América, Rudy Giuliani, se levantó de la tumba para opinar sobre el drama que me rodea". La broma, que en su momento hizo reír a la audiencia del estudio, envejeció fatal.

Solo cinco días después, Giuliani fue ingresado de urgencia en un hospital. Según su equipo, se encuentra en condición crítica pero estable.

"Tengo que decir que duele que me llame desagradable un hombre que se tiró un p*do tan fuerte que se cag* en los pantalones delante de la hija de Borat", dijo el presentador cuando respondía a las críticas del exalcalde.

"¿Este hombre tiene algún familiar que pueda venir a buscarlo ya?", concluyó.

De Melania a Giuliani: Kimmel acumula polémicas

El timing no podría ser más desafortunado para el presentador, quien ya acumulaba críticas por otro chiste reciente sobre Melania Trump, a quien llamó "viuda en expectativa", emitido apenas unos días antes del intento de atentado contra el presidente Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Tanto Melania Trump como el presidente reaccionaron con dureza a la broma de Kimmel. La primera dama calificó el comentario en X como "odioso y violento", y exigió que ABC tomara cartas en el asunto. Por su parte, Donald Trump lo consideró un "despreciable llamado a la violencia" y pidió el despido inmediato del presentador, señalando que este tipo de humor ya había cruzado todos los límites aceptables.

Tras la hospitalización de Giuliani, un portavoz de su equipo pidió oraciones para "el alcalde de América", destacando que el veterano político sigue luchando con la misma fuerza que ha mostrado a lo largo de su vida.

Giuliani, quien fue un pilar fundamental durante los atentados del 11-S, se convirtió posteriormente en abogado personal de Trump.