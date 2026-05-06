¿Fracasa el hype de la FIFA?: Hoteleros de EEUU califican el Mundial como un "no evento"

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 5 de mayo, 2026

A solo cinco semanas de que ruede el balón, la promesa de la FIFA de convertir el Mundial de 2026 en un coloso económico para los Estados Unidos parece estarse desinflando.

Según datos recientes de la industria hotelera, las reservas anticipadas en varias ciudades sede no solo no han despegado, sino que se sitúan al mismo nivel —o incluso por debajo— de un verano ordinario.

Un sondeo de la American Hotel & Lodging Association (AHLA) revela que casi el 80% de los hoteleros en 11 ciudades anfitrionas reportan reservas por debajo de las previsiones originales. La decepción es tal que algunos miembros de la industria ya describen el torneo directamente como un “no evento”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió el año pasado que este torneo equivaldría a "104 Super Bowls". Sin embargo, los expertos en el sector hotelero son tajantes ante esta cifra.

“No era cierto cuando se dijo y no se va a hacer realidad ahora”, afirmó Jan Freitag, director nacional de análisis de mercados hospitalarios en CoStar, en declaraciones para Forbes.

El análisis de la FIFA que proyectaba un impacto de $30.500 millones dependía de una llegada masiva de turistas internacionales que no está ocurriendo.

Según la AHLA, siete de cada diez hoteleros culpan a las barreras en los visados y a las preocupaciones geopolíticas de suprimir la demanda extranjera. A esto se suma la complejidad logística de un torneo repartido en tres países y 16 ciudades, lo que encarece y dificulta los traslados.

En Kansas City, entre el 85% y el 90% de los hoteles reportan reservas inferiores a un verano típico sin eventos. Ciudades como Boston, Filadelfia, San Francisco y Seattle registran cifras similares, con un 80% de hoteles por debajo de las expectativas.

En Nueva York y Los Ángeles, la demanda se mantiene "suave" y alineada con un verano normal, sin el repunte esperado por el Mundial.

Un crecimiento económico marginal y local

A pesar del ruido mediático, el impacto real en el bolsillo del ciudadano y en el empleo será limitado. Un informe de Oxford Economics señaló que, si bien habrá cierto crecimiento en los sectores de ocio y hospitalidad, este “no tendrá un impacto material” en las ganancias económicas generales ni en la creación de empleo este año.

Solo un cuarto de los hoteleros encuestados por AHLA admite ver un "impulso incremental significativo", destacando principalmente mercados con fuerte demanda de ocio previa o aquellos que albergan campamentos base de los equipos.

Miami es la excepción positiva, con un 55% de los hoteles reportando reservas por encima de las expectativas. Atlanta muestra un panorama dividido, con un 50% de hoteles en línea o por delante de lo previsto. En Texas (Dallas y Houston), el 70% de los hoteleros ve cifras por debajo de lo esperado, reflejando un impacto limitado.

Expertos como Alan Fyall, de la Universidad de Florida Central, señalan que si los fans internacionales no llegan por los altos costos y las trabas burocráticas, los estadios se llenarán principalmente de estadounidenses.

"Se verá genial en televisión, pero no será un evento turístico" de la magnitud prometida, concluyen los analistas.