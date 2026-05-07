EN VIVO | Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras mantener "muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas"

Publicado por Israel Duro 7 de mayo, 2026

Donald Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en Irán tras las últimas propuestas. Después de amenazar con volver a iniciar los bombardeos si no se firmaba la paz en breve, el presidente apuntó que ve "muy posible" conseguirlo tras mantener "muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas".

Un mensaje que mantuvo la confianza en las bolsas, en tanto que el precio del petróleo se mantiene por debajo de los 100 dólares por barril y continúa bajando de manera moderada tras el desplome del lunes.

En el otro frente de la guerra, un ataque de la aviación israelí eliminó a un alto mando de Hezbulá en Líbano.

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07:11 El petróleo sigue bajando y se mantiene por debajo de los $100 el barril 13:03 07/05/2026 13:03 07/05/2026 El optimismo desatado ante la posibilidad de que Washington y Teherán alcancen un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio mantuvo la tendencia a la baja del precio del petróleo durante el jueves.

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​Aunque el descenso no tiene nada que ver con el desplome del miércoles, tanto el barril del Brent como el del West Texas International continúan por debajo de los 100 dólares. Tras las primeras horas de la jornada europea, el precio de referencia en el mundo estaba en 98,94 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, caía hasta los 92,7 dólares.

06:41 Israel, "preparado para todos los escenarios" tras el optimismo de Trump sobre un acuerdo con Irán 13:01 07/05/2026 13:01 07/05/2026 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país está "preparado para todos los escenarios" frente a Irán, después de que Donald Trump dijera que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz.



"Estamos (...) preparados para todos los escenarios, y esas son las instrucciones que he dado al ejército y a nuestros servicios de seguridad", afirmó Netanyahu.

06:20 Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras mantener "muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas" 13:00 07/05/2026 13:00 07/05/2026 El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio es "muy posible" tras "muy buenas conversaciones" en las últimas 24 horas.



"Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que logremos un acuerdo", dijo Trump.

05:47 El presidente iraní anunció que se reunió con el líder supremo Jamenei 12:57 07/05/2026 12:57 07/05/2026 El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el jueves que se había reunido con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, que no ha sido visto en público desde su nombramiento a principios de marzo, pero Pezeshkian no dijo cuándo tuvo lugar su reunión.



"Lo que más me impresionó durante esta reunión fue la visión y el enfoque humilde y sincero del líder supremo de la revolución islámica", dijo Pezeshkian en un vídeo difundido por la televisión estatal.



Jamenei, al parecer herido en los ataques del primer día de la guerra de Oriente Próximo que se cobró la vida de su padre y predecesor Alí Jamenei, sólo ha publicado declaraciones escritas desde su nombramiento.

05:04 Macron califica de "injustificados" los ataques de Irán contra EAU

12:54 07/05/2026 12:54 07/05/2026 El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el miércoles a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, que los ataques contra infraestructuras civiles y buques emiratíes cerca del estrecho de Ormuz estaban "injustificados".



"Expresé mi profunda preocupación por la escalada en curso y condené los ataques injustificados contra infraestructuras civiles emiratíes y varios buques", declaró Macron en X tras la conversación.

04:52 La Santa Sede respalda que Oriente Medio sea una zona libre de armas nucleares 12:52 07/05/2026 12:52 07/05/2026 La delegación de la Santa Sede ante la ONU reafirmó el valor del multilateralismo y la cooperación internacional en el desarrollo de tecnologías nucleares civiles, reiterando la contribución que las zonas libres de armas nucleares pueden aportar a la estabilidad de diversos contextos regionales y apoyando las iniciativas en curso para establecer una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio.



Solo mediante el respeto de las normas y obligaciones internacionales —concluye la declaración del Vaticano— el uso pacífico de la energía nuclear puede promover verdaderamente la confianza entre los Estados y la construcción de un mundo más pacífico y seguro.

04:14 Encontronazo entre el embajador de EEUU en la ONU y la delegación de Irán por la resolución auspiciada por Washington sobre el estrecho de Ormuz 12:44 07/05/2026 12:44 07/05/2026 El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, se enfrentó a la delegación iraní por la resolución que Washington está promoviendo ante el Consejo de Seguridad del organismo trasnacional referente al estrecho de Ormuz.

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​Desde Teherán calificaron la propuesta como "motivada políticamente" por la Administración Trump para imponer su punto de vista y respaldar sus "acciones ilegales", lo que provocó una respuesta contundente del diplomático:

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​"Traducción: El régimen iraní quiere minar una vía navegable internacional, atacar buques mercantes, cobrar peajes ilegales, bloquear la ayuda humanitaria y, después, acusar a Estados Unidos de actuar por «motivos políticos» por pedir a la ONU que les obligue a cesar".

03:43 Irán asegura que estudia la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra 12:43 07/05/2026 12:43 07/05/2026 La propuesta estadounidense para poner fin a la guerra está "en estudio", dijo este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, citado por medios locales.



"El plan y la propuesta de Estados Unidos siguen en estudio", afirmó Esmail Baqai a la agencia de noticias ISNA. Añadió que Teherán transmitirá sus puntos de vista a Pakistán, mediador en la crisis, una vez que haya fijado "su posición".

03:09 Israel mató a un alto mando de Hezbolá en Beirut 12:39 07/05/2026 12:39 07/05/2026 Un alto mando de la unidad de élite de Hezbolá murió en un bombardeo israelí este miércoles en la periferia sur de Beirut, indicó a la AFP una fuente próxima al grupo terrorista chiita proiraní.



"Mallek Ballout, comandante de las operaciones de la fuerza Al Radwan", fue abatido, precisó la fuente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había afirmado un poco antes que sus fuerzas habían apuntado contra "el comandante de la fuerza Al Radwan".



Los ataques israelíes en el este y sur de Líbano han dejado 11 muertos, según el ministerio de Salud libanés. El Ejército israelí informó de cuatro soldados heridos el miércoles, uno de ellos de gravedad, en el sur de Líbano, según un comunicado militar publicado este jueves.