Un empleado de la FAA es arrestado por amenazar con matar a Trump por correo electrónico: "Voy a neutralizarlo"
Dean DelleChiaie, ingeniero mecánico de 35 años de Nashua, New Hampshire, había sido reportado al Servicio Secreto en enero por usar su computadora de trabajo para buscar formas de hacerle daño al presidente.
Una semana después de que Cole Allen intentara asesinar al presidente Donald Trump y a miembros de su gabinete en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un nuevo caso de amenaza contra el presidente salió a la luz. Dean DelleChiaie, de 35 años, ingeniero mecánico de la Administración Federal de Aviación con sede en Nashua, New Hampshire, fue arrestado el lunes y compareció ante un juez federal el martes acusado de haber enviado un correo electrónico amenazante a la Casa Blanca el 21 de abril.
En el mensaje, según reportó NBC News, DelleChiaie escribió: "Yo, Dean DelleChiaie, voy a neutralizar/matar a usted — Donald John Trump — porque usted decidió matar niños — y decir que era guerra — cuando en realidad — es terrorismo. Dios conoce sus acciones y adónde pertenece”.
Tras su arresto, a DelleChiaie se lo acusó de "comunicación interestatal de una amenaza" y ahora se enfrenta a hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares si es declarado culpable.
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Amenazas inquietantes
Una de las situaciones más preocupantes del caso es que las autoridades ya conocían a DelleChiaie desde enero. La propia FAA alertó al Servicio Secreto ese mes después de detectar que el ingeniero había usado su computadora de trabajo para realizar búsquedas inquietantes, entre ellas: cómo introducir un arma en una instalación federal, qué porcentaje de la población quiere que Trump muera y la frase "Voy a matar a Donald John Trump".
DelleChiaie también buscó las direcciones de las casas del vicepresidente JD Vance y del secretario de Defensa Pete Hegseth, así como los nombres y edades de sus hijos.
Cuando DelleChiaie se dio cuenta de que sus búsquedas podían dejar rastro e incriminarlo, le pidió al departamento de TI que borrara su historial. Ese intento lo delató aún más, pues el departamento alertó a la FAA, que lo suspendió y trasladó la información al Servicio Secreto.
En febrero, un agente del Servicio Secreto y un oficial de la policía de Nashua lo entrevistaron en su apartamento. DelleChiaie admitió las búsquedas, dijo estar arrepentido y reconoció poseer tres armas de fuego. También confesó estar deprimido, en terapia, beber hasta perder el conocimiento y consumir marihuana diariamente, según el reporte de NBC News. Los agentes también notaron una pizarra en su refrigerador con frases escritas, entre ellas: "Di 'arréstenme, voy a asesinar a Donald John Trump — en defensa del juramento'".
A pesar de la suspensión y la entrevista con el Servicio Secreto, semanas después envió el correo amenazante a la Casa Blanca.
DelleChiaie fue ordenado detenido sin fianza mientras espera juicio y solicitó un defensor público. Su comparecencia coincidió con el día en que Allen fue formalmente acusado por un nuevo cargo —agresión a un oficial federal con arma mortífera— sumado al intento de asesinato del 25 de abril.