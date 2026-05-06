Un empleado de la FAA es arrestado por amenazar con matar a Trump por correo electrónico: "Voy a neutralizarlo"

Donald Trump en una rueda de prensa tras la Cena de Corresponsables de la Casa Blanca AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de mayo, 2026

Una semana después de que Cole Allen intentara asesinar al presidente Donald Trump y a miembros de su gabinete en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un nuevo caso de amenaza contra el presidente salió a la luz. Dean DelleChiaie, de 35 años, ingeniero mecánico de la Administración Federal de Aviación con sede en Nashua, New Hampshire, fue arrestado el lunes y compareció ante un juez federal el martes acusado de haber enviado un correo electrónico amenazante a la Casa Blanca el 21 de abril.

En el mensaje, según reportó NBC News, DelleChiaie escribió: "Yo, Dean DelleChiaie, voy a neutralizar/matar a usted — Donald John Trump — porque usted decidió matar niños — y decir que era guerra — cuando en realidad — es terrorismo. Dios conoce sus acciones y adónde pertenece”.

Tras su arresto, a DelleChiaie se lo acusó de "comunicación interestatal de una amenaza" y ahora se enfrenta a hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares si es declarado culpable.

Amenazas inquietantes

Una de las situaciones más preocupantes del caso es que las autoridades ya conocían a DelleChiaie desde enero. La propia FAA alertó al Servicio Secreto ese mes después de detectar que el ingeniero había usado su computadora de trabajo para realizar búsquedas inquietantes, entre ellas: cómo introducir un arma en una instalación federal, qué porcentaje de la población quiere que Trump muera y la frase "Voy a matar a Donald John Trump".

DelleChiaie también buscó las direcciones de las casas del vicepresidente JD Vance y del secretario de Defensa Pete Hegseth, así como los nombres y edades de sus hijos.

Cuando DelleChiaie se dio cuenta de que sus búsquedas podían dejar rastro e incriminarlo, le pidió al departamento de TI que borrara su historial. Ese intento lo delató aún más, pues el departamento alertó a la FAA, que lo suspendió y trasladó la información al Servicio Secreto.

En febrero, un agente del Servicio Secreto y un oficial de la policía de Nashua lo entrevistaron en su apartamento. DelleChiaie admitió las búsquedas, dijo estar arrepentido y reconoció poseer tres armas de fuego. También confesó estar deprimido, en terapia, beber hasta perder el conocimiento y consumir marihuana diariamente, según el reporte de NBC News. Los agentes también notaron una pizarra en su refrigerador con frases escritas, entre ellas: "Di 'arréstenme, voy a asesinar a Donald John Trump — en defensa del juramento'".

A pesar de la suspensión y la entrevista con el Servicio Secreto, semanas después envió el correo amenazante a la Casa Blanca.

DelleChiaie fue ordenado detenido sin fianza mientras espera juicio y solicitó un defensor público. Su comparecencia coincidió con el día en que Allen fue formalmente acusado por un nuevo cargo —agresión a un oficial federal con arma mortífera— sumado al intento de asesinato del 25 de abril.