El caso Athena Strand: Tanner Horner es condenado a muerte por el brutal asesinato de la niña de 7 años

Publicado por Diane Hernández 6 de mayo, 2026

Un jurado en Texas condenó a muerte a Tanner Horner, un exconductor de reparto, tras declararse culpable del asesinato de Athena Strand, una niña de 7 años a la que secuestró mientras entregaba un paquete en su domicilio. La sentencia fue emitida el martes en un tribunal de Fort Worth, luego de casi un mes de audiencias marcadas por testimonios estremecedores y evidencia considerada "abrumadora".

Un crimen que comenzó con una entrega

Los hechos se remontan a noviembre de 2022, cuando Horner acudió a la vivienda de la familia Strand, en la localidad rural de Paradise, para entregar un paquete navideño. Según la investigación, el hombre aprovechó ese momento para secuestrar a la menor.

Athena fue reportada como desaparecida ese mismo día, y su cuerpo fue encontrado dos días después. El paquete entregado, según confirmó la familia, contenía un regalo de Navidad: una caja de muñecas Barbie con el lema 'Puedes ser lo que quieras'.

Pruebas clave: una grabación estremecedora

Durante el juicio, uno de los elementos más impactantes fue la reproducción de una grabación de audio y video captada dentro de la furgoneta de reparto de Horner. En ella se documentan los últimos momentos de la niña.

Las imágenes muestran cómo el acusado la introduce en el vehículo y le advierte que no grite. Aunque posteriormente cubre la cámara, el audio continúa registrando la interacción durante más de una hora.

En la grabación, Horner le hace preguntas a la menor —como su edad y la escuela a la que asistía— antes de detenerse y decirle que iban a "pasar el rato". Posteriormente, le pide que se quite la ropa, lo que provoca el llanto de la niña, quien pregunta si él es un secuestrador y suplica regresar a casa con su madre.

En uno de los momentos más desgarradores, la menor le pregunta: "¿Por qué haces esto?", a lo que él responde: "Porque eres guapa".

El audio también recoge gritos, sonidos de lucha y amenazas. En un momento, Horner le dice: "Si no te callas, te haré más daño".

Causa de la muerte y reacción del jurado El médico forense determinó que Athena murió a causa de traumatismo contundente, asfixia y estrangulamiento.

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​Varios miembros del jurado no pudieron contener las lágrimas al escuchar la grabación durante el juicio. Finalmente, concluyeron que Horner representa una amenaza continua para la sociedad y que no existían circunstancias atenuantes suficientes para evitar la pena capital.

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​El acusado, de 34 años, no mostró reacción visible cuando el juez leyó la sentencia.

Argumentos de la defensa y la fiscalía

La fiscalía sostuvo desde el inicio que Horner había mentido repetidamente durante la investigación. Entre sus versiones, el acusado afirmó inicialmente que había atropellado accidentalmente a la niña y que luego la mató en un ataque de pánico.

Por su parte, la defensa reconoció la gravedad de las pruebas, calificándolas de "terribles", pero pidió al jurado que considerara factores como problemas de salud mental, autismo, exposición a plomo y el consumo de alcohol por parte de su madre durante el embarazo. Su abogado solicitó una condena de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.

Un juicio trasladado y un caso que deja huella

El proceso judicial fue trasladado desde el condado rural de Wise a Fort Worth, después de que la defensa argumentara que su cliente no podría recibir un juicio justo en la comunidad donde ocurrió el crimen.

El caso ha dejado una profunda huella tanto en la comunidad local como a nivel nacional, reavivando el debate sobre la pena de muerte y la seguridad en servicios de entrega a domicilio.

Mientras tanto, la familia de Athena enfrenta el duelo por una pérdida que, como quedó evidenciado en el juicio, ocurrió en circunstancias de extrema violencia y vulnerabilidad.