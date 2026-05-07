La Administración Trump demanda al New York Times por supuesta discriminación de un empleado blanco

Publicado por Kevin Killough - Just The News 7 de mayo, 2026

La Administración Trump presentó una demanda contra The New York Times, alegando que las políticas de empleo del periódico discriminaban a una empleada blanca.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo presentó su demanda en el Distrito Sur de Nueva York. Según la demanda, el empleado anónimo había sido redactor en la empresa desde 2014 y trabajaba como redactor senior de la sección internacional cuando solicitó un puesto como redactor adjunto del sector inmobiliario.

La demanda alega que el Times lo rechazó en favor de una candidata externa menos cualificada, una mujer no blanca, que ayudaría a la empresa a aumentar la representación de empleadas y empleados no blancos en los puestos de liderazgo de la redacción.

Según la EEOC, no tenía experiencia en periodismo inmobiliario, a pesar de que el puesto la requería. Además, fue enviada al grupo de entrevistadores finales sin haber pasado antes por el proceso de evaluación estándar para el puesto. Ninguno de los candidatos que pasaron a la entrevista final era un hombre blanco.

"No existe la 'discriminación inversa'; toda discriminación por raza o sexo es igualmente ilegal, según principios de derechos civiles establecidos desde hace mucho tiempo. La EEOC está dispuesta a erradicar la discriminación dondequiera que aparezca", declaró en un comunicado la presidenta de la EEOC, Andrea Lucas .

Un portavoz del Times dijo a Politico que las prácticas de empleo de la empresa están "basadas en el mérito."

"A lo largo de este proceso, la EEOC se desvió de las prácticas habituales de formas muy inusuales. La acusación se centra en una única decisión de personal para uno de los más de 100 puestos de adjunto en toda la redacción, sin embargo, la presentación de la EEOC hace afirmaciones arrolladoras que ignoran los hechos para adaptarse a una narrativa predeterminada", dijo el portavoz.

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