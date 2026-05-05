El DOJ demanda a Denver por prohibir ilegalmente el uso de rifles semiautomáticos

Publicado por Alejandro Baños 5 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra la Administración de Denver por prohibir el uso de algunos rifles semiautomáticos que están protegidos por la Constitución.

En un comunicado emitido este martes, el DOJ alegó que las autoridades de Denver están violando la Segunda Enmienda.

"La Constitución no es una sugerencia y la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase", dijo el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

"La prohibición de Denver sobre los rifles semiautomáticos de uso común viola directamente el derecho a portar armas. Este Departamento de Justicia defenderá enérgicamente las libertades de los ciudadanos respetuosos con la ley en todo el país", agregó Blanche.

Mediante una ordenanza, la Administración de Denver prohibió el uso de ciertos rifles semiautomáticos -incluyendo el AR-15- al considerarlos como "rifles de asalto".

Antes de que el DOJ presentase su demanda, el alcalde de Denver, Mike Johnston (Partido Demócrata), dijo que su "prioridad" es la de "mantener a los habitantes de Denver a salvo".