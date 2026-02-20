Bill Gates cancela un discurso de alto perfil en India en medio de nuevo escrutinio por su relación con Epstein

Bill Gates posando con una mujer cuyo rostro ha sido censurado en los Epstein Files House Oversight Democrats / AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de febrero, 2026

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, canceló repentinamente su participación como orador principal en una importante cumbre de inteligencia artificial en India, en medio de un renovado escrutinio sobre sus vínculos pasados con el controvertido financista Jeffrey Epstein.

La inesperada decisión se conoció pocas horas antes de su intervención en la India A.I. Impact Summit. A través de un breve comunicado publicado en X, la Fundación Gates informó al público: “Después de una cuidadosa consideración, y para asegurar que el enfoque se mantenga en las prioridades clave de la Cumbre de IA, el Sr. Gates no pronunciará su discurso principal”.

Si bien el comunicado no menciona directamente al magnate Epstein, el mismo se produce tras la reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de páginas de correos electrónicos, mensajes de texto y fotografías vinculadas al financista, condenado por delitos sexuales.

Según el New York Times, en los documentos difundidos aparecen notas atribuidas a Epstein con afirmaciones sobre la vida personal de Gates.

Entre esos documentos, el pederasta escribió notas donde afirmó que Gates había tenido relaciones extramatrimoniales y que había tenido que conseguir drogas “para lidiar con las consecuencias del sexo con chicas rusas”. Sin embargo, un representante del empresario rechazó tajantemente esas versiones: “Estas afirmaciones —de un mentiroso comprobado y resentido— son absolutamente absurdas y completamente falsas”.

La relación entre Gates y Epstein es conocida desde 2019, cuando se reveló que ambos mantuvieron múltiples reuniones y exploraron la posibilidad de colaborar en iniciativas filantrópicas. Los archivos recientemente divulgados han vuelto a poner el foco en el alcance de ese vínculo, incluyendo intercambios y materiales que han generado nuevas preguntas.

Los documentos también muestran conexiones con otras figuras públicas. Gates conoció al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland —entonces presidente del Comité Nobel— a través de Epstein. Según los registros, el propio Epstein atribuía el distanciamiento de Gates a la influencia de su entonces esposa, Melinda French Gates.

En uno de los mensajes incluidos en la documentación, Epstein escribió: “A ella le encantaría sentarse con Melinda y darle la otra versión de Jeffrey”, en referencia a la posibilidad de que la abogada Kathryn Ruemmler intercediera ante French Gates. De acuerdo con una portavoz citada por el NYT, ese encuentro no llegó a producirse.

En paralelo, la publicación de estos archivos ha tenido consecuencias para otras figuras vinculadas al caso. Autoridades británicas arrestaron a Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrew, mientras que el ex primer ministro noruego Jagland fue acusado de “corrupción grave” por beneficios que habría recibido de Epstein.

En una entrevista reciente con una cadena australiana, Gates reiteró su versión sobre los encuentros con Epstein: “Es un hecho que solo estuve en cenas, nunca fui a la isla, nunca conocí a ninguna mujer”, y añadió: “y cuanto más salga a la luz, más claro será que, aunque ese tiempo fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”.

Hasta el martes previo al evento, la Fundación Gates había confirmado su participación en la cumbre en India. Finalmente, su cancelación marcó uno de los hechos más relevantes de un encuentro que reunió a líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva.