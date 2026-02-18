Canadá: padres en duelo exigen cambios después de que su hijo fuera sometido a la eutanasia bajo una ley polémica

Publicado por Carlos Dominguez 18 de febrero, 2026

Los padres de un joven canadiense de 26 años, recientemente sometido a eutanasia, han decidido alzar la voz contra el Sistema de Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés), al que acusan de no haber protegido a su hijo, a pesar de su historial de enfermedad mental y su condición de "vulnerabilidad".

En Columbia Británica, Kiano Vafaeian accedió al procedimiento de eutanasia el 30 de diciembre de 2025. Diagnosticado con diabetes tipo 1 a los cuatro años, su estabilidad emocional se vio profundamente afectada tras un accidente automovilístico ocurrido cuando tenía 17.

Su madre, Margaret Marsilla, residente en Ontario, explicó a Fox News Digital que la depresión de su hijo solía manifestarse de manera estacional, pero que su fragilidad se intensificó después de perder la visión de un ojo en 2022, un episodio que, según ella, lo llevó a "obsesionarse" con el programa MAID.

"Seguía insistiendo en que podía conseguir la aprobación", recordó la madre del joven. "Nunca pensamos que existiera la posibilidad de que algún médico aprobara el MAID para un joven de 22 o 23 años en ese momento, ya fuera por la diabetes o por la pérdida de visión".

Un entrenamiento para morir

En 2022, después de que un médico de Toronto aprobara inicialmente la solicitud de eutanasia de Kiano, su familia lanzó una campaña pública para expresar su oposición, lo que llevó al especialista a retirar la aprobación.

Los familiares de Kiano aseguran que durante un tiempo el joven mostró señales de mejoría. No obstante, su madre recuerda que esos avances se desvanecían con la llegada del otoño y el invierno, cuando su estado emocional volvía a deteriorarse y reaparecían sus conversaciones sobre el MAID.

La familia reveló a Fox que la doctora Ellen Wiebe, una reconocida proveedora del programa MAID en Columbia Británica "entrenó" a su hijo para que supiera qué decir y así cumplir los requisitos del llamado "Track 2", destinado a pacientes cuya muerte natural no es razonablemente previsible.

"Creemos que ella lo estaba entrenando… sobre cómo deteriorar su cuerpo y qué podía aprobarle, y hasta dónde podía llegar con esa aprobación", dijo la madre de Kiano. Los padres del joven dijeron a Fox que nunca fueron informados de que su solicitud había sido aprobada y que solo supieron de su muerte varios días después.

Los padres también señalaron que los historiales médicos no respaldaban la supuesta "neuropatía periférica grave" que figuraba en el certificado de defunción como motivo para autorizar el procedimiento.

La peligrosa expansión del MAID Canadá legalizó el MAID en junio de 2016, permitiendo que personas con enfermedades consideradas "graves e irremediables" soliciten un medicamento letal para poner fin a su vida. Este fármaco puede ser administrado por un profesional de la salud o por el propio paciente, según lo establece la normativa.



En 2021, las enmiendas introducidas mediante el proyecto de ley C‑7 establecieron un sistema de dos vías para determinar la elegibilidad y las salvaguardas del MAID, según si la muerte natural de la persona es razonablemente previsible.



Track 1 se aplica cuando la muerte natural es razonablemente previsible (generalmente en casos terminales o de final de vida). Incluye menos salvaguardas, como la eliminación del período de espera obligatorio de 10 días, y permite procesos más simplificados.

​

​​Track 2 se aplica cuando la muerte natural no es razonablemente previsible. Abarca a personas con enfermedades, dolencias o discapacidades graves e incurables que les causan un sufrimiento intolerable (físico o psicológico) que no puede aliviarse de manera aceptable para ellas, pero que no están en una fase terminal. Ejemplos incluyen ciertas afecciones neurológicas, dolor crónico, fragilidad o otros estados debilitantes de larga duración.

Por una abolición del Track 2

Fox reveló que la familia ahora pide que se elimine la disposición conocida como Track 2 y respalda el proyecto de ley C‑218, que pretende limitar el acceso al MAID cuando la única condición del paciente es una enfermedad mental.

"Realísticamente, las salvaguardas para los pacientes deberían incluir contactar a sus familiares y ofrecerles una variedad de opciones de tratamiento", dijo Marsilla a Fox. De acuerdo con la mujer, el sistema actual permite que los médicos aprueben y practiquen la eutanasia a pacientes del Track 2 en un plazo de 90 días. "¿Cómo puede ser eso seguro para los pacientes?", cuestionó.

En Facebook, la madre de Kiano escribió: "Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo porque un sistema -y un médico- eligió la muerte antes que la atención, la ayuda o el amor".