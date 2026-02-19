El escándalo Epstein vuelve al centro: arrestan al príncipe Andrés en el Reino Unido

Publicado por Diane Hernández 19 de febrero, 2026

La policía británica arrestó este jueves al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en un giro sin precedentes que sacude nuevamente a la monarquía británica y revive sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La detención fue confirmada oficialmente por la policía de Thames Valley, la jurisdicción responsable de Windsor, donde el duque de York residía hasta hace poco. En un comunicado, la fuerza policial señaló que arrestó a un hombre de unos 60 años en el condado de Norfolk como parte de una investigación abierta tras una "evaluación exhaustiva" de denuncias por presunta mala conducta en un cargo público. Las autoridades añadieron que el sospechoso permanece bajo custodia mientras se realizan registros en propiedades de Berkshire y Norfolk.

Según la investigación policial, las acusaciones se remontan al período en que Andrés Mountbatten-Windsor se desempeñó como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional entre 2001 y 2011. De acuerdo con informaciones evaluadas por las autoridades y citadas por la BBC, el exmiembro de la familia real habría compartido presuntamente documentos o información confidencial con Epstein, lo que podría constituir una violación grave de las normas de confidencialidad que rigen ese tipo de cargos públicos.

El duque de York hoy cumple 66 años

La BBC informó que la detención se produjo el mismo día en que Andrés cumple 66 años, y que el arresto marca un avance significativo en las investigaciones relacionadas con los archivos y conexiones del financiero estadounidense. Corresponsales de la cadena señalaron que la policía considera este caso como una posible infracción penal vinculada al uso indebido de información oficial.

Por su parte, la policía de Thames Valley subrayó que la investigación sigue en curso y que no revelará más detalles por el momento para proteger la integridad del proceso judicial. El subjefe policial Oliver Wright afirmó que las autoridades trabajan con sus socios institucionales para esclarecer el presunto delito, en medio de un elevado interés público.