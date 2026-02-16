El ICE propone ampliar los centros de detención y acelerar las deportaciones con un plan de "reingeniería"

Publicado por Diane Hernández 16 de febrero, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) evalúa una iniciativa denominada "Detention Reengineering" (Reingeniería de Detención), que contempla ampliar la capacidad nacional de detención migratoria y acelerar los procesos de deportación, según un memorando interno fechado el 13 de febrero de 2026 y publicado por autoridades estatales estadounidenses.

La propuesta busca resolver problemas estructurales del sistema actual, incluyendo hacinamiento en centros de detención, retrasos en el procesamiento de detenidos y limitaciones de espacio que provocan liberaciones antes de la deportación, de acuerdo con el documento marcado como "For Official Use Only" (Solo para uso oficial).

Expansión a gran escala del sistema de detención

El plan contempla la construcción y adaptación de centros regionales y megacentros de detención con el objetivo de aumentar la capacidad nacional hasta aproximadamente 92.000 camas, según el memorando interno del ICE.

Entre las principales medidas se incluyen:

Creación de hasta ocho megacentros con capacidad de entre 7.000 y 10.000 detenidos cada uno.

Establecimiento de centros regionales de procesamiento con capacidad de entre 1.000 y 1.500 personas, con estancias promedio de entre tres y siete días.

Rediseño y modernización de instalaciones existentes para optimizar operaciones de detención, procesamiento y deportación.

El documento indica que estas instalaciones están destinadas a facilitar "la detención civil segura y humana de extranjeros bajo custodia del ICE", así como mejorar la eficiencia operativa y reducir los tiempos de procesamiento.

1,6 millones de personas con órdenes finales de deportación

El director interino del ICE, Todd Lyons, declaró ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que actualmente existen aproximadamente 1,6 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación emitidas por jueces de inmigración.

Según Lyons, aproximadamente 800.000 de estas personas tienen antecedentes penales, aunque el ICE no especificó la naturaleza ni gravedad de todos los delitos mencionados.

Nuevas instalaciones en Texas y otras regiones

​Hutchins , cerca de Dallas, donde un centro podría albergar hasta 9.500 detenidos, según reportó The Dallas Morning News .

El Paso, donde el ICE evalúa ampliar la capacidad regional por encima de 13.000 camas, según el medio local El Paso Matters.

Socorro, Texas, donde el complejo logístico Eastwind ha sido identificado como posible ubicación.

​Autoridades locales han expresado preocupación sobre el impacto de estos centros.

El alcalde de Hutchins, Mario Vásquez, declaró que el proyecto "no aporta ningún beneficio" a la comunidad local.

Apoyo institucional y controversia política

El plan responde a órdenes del gobierno federal para aumentar la capacidad de ejecución de deportaciones y fortalecer el sistema migratorio, según el memorando interno.

El ICE señaló que los centros cumplirán con estándares federales existentes, incluyendo el acceso a servicios médicos, asistencia legal, alimentación, alojamiento y servicios básicos e instalaciones para audiencias migratorias.

Estas medidas se implementan en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales.

Sin embargo, el proyecto ha generado reacciones mixtas entre autoridades estatales y locales, algunas de las cuales han expresado preocupaciones logísticas, políticas y comunitarias.

Parte de una estrategia más amplia de control migratorio

Expertos señalan que el programa representa una expansión significativa de la infraestructura de detención migratoria de Estados Unidos, destinada a aumentar la capacidad operativa del sistema de deportaciones.

El ICE sostiene que el objetivo es mejorar la eficiencia, reducir retrasos judiciales y facilitar el cumplimiento de órdenes migratorias existentes.