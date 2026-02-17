Una maestra muere en Georgia tras ser atropellada por un inmigrante ilegal que huía del ICE

Publicado por Diane Hernández 17 de febrero, 2026

Una maestra de Georgia murió tras un accidente automovilístico provocado presuntamente por un inmigrante indocumentado que huía de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informaron el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y autoridades policiales locales.

La víctima fue identificada como la Dra. Linda Davis, docente de la escuela Hesse K-8 en Savannah, quien falleció el lunes 16 de febrero luego de que su vehículo fuera impactado durante el incidente, según confirmó el Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD).

El operativo de ICE y el accidente

De acuerdo con el comunicado oficial del DHS, agentes de ICE intentaban detener a Oscar Vásquez López, ciudadano guatemalteco con una orden final de deportación emitida por un juez federal en 2024, tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos en una fecha y lugar no especificados.

Según el DHS, durante el operativo los agentes observaron a Vásquez López entrar en un vehículo e intentaron detenerlo. Inicialmente obedeció, pero luego huyó, realizó un giro imprudente y se saltó un semáforo en rojo, chocando contra el automóvil conducido por Davis.

El Departamento de Policía del Condado de Chatham indicó que el choque ocurrió alrededor de las 7:45 am frente a una de sus comisarías. Davis fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

Vásquez López resultó con heridas que no ponen en peligro su vida y permanece bajo custodia. Las autoridades locales lo acusaron de homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, conducir sin licencia válida y violaciones de tránsito.

Declaración oficial del DHS

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó el incidente como una tragedia.

"Este homicidio vehicular es una tragedia absoluta y una consecuencia mortal de la constante demonización de los agentes de ICE, que incita a quienes están aquí ilegalmente a resistirse al arresto, lo cual constituye un delito grave", afirmó McLaughlin en el comunicado oficial del DHS.

La funcionaria añadió que huir de las autoridades federales "pone en riesgo la vida de civiles inocentes, agentes del orden y del propio sospechoso".

Investigación y postura de autoridades locales

​"El Departamento de Seguridad Nacional ha estado cooperando con nuestra investigación", señaló Hadley, citado en el comunicado policial.

Por su parte, el presidente del condado de Chatham, Chester Ellis, dijo que una mejor coordinación entre agencias podría haber ayudado a evitar la tragedia. El jefe del Departamento de Policía del Condado de Chatham, Jeff Hadley, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y confirmó que su agencia no participó en la persecución ni tenía conocimiento previo del operativo federal.

"El Departamento de Seguridad Nacional ha estado cooperando con nuestra investigación", señaló Hadley, citado en el comunicado policial.

Por su parte, el presidente del condado de Chatham, Chester Ellis, dijo que una mejor coordinación entre agencias podría haber ayudado a evitar la tragedia.

Impacto en la comunidad educativa

La directora de la escuela Hesse K-8, Alonna McMullen, describió a Davis como una educadora querida por la comunidad.

"La Dra. Linda Davis era un miembro muy querido de nuestra familia escolar y su pérdida nos ha afectado profundamente", expresó en un mensaje en redes sociales dirigido a las familias del centro educativo.

En tanto Vásquez López permanece bajo custodia mientras enfrenta cargos penales relacionados con el accidente. El caso sigue bajo investigación por las autoridades locales, en coordinación con el DHS y agencias federales.

El incidente ocurre en medio del debate nacional sobre las políticas migratorias y los operativos de detención federal en Estados Unidos.