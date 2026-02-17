Anderson Cooper abandona '60 Minutes' tras casi 20 años en CBS

Publicado por Williams Perdomo 17 de febrero, 2026

Anderson Cooper deja el programa '60 Minutes' de CBS News después de casi dos décadas. La decisión se conoce tras la última reestructuración de personal que ha afectado a la histórica cadena de noticias. Se supo que el presentador tomó la medida para pasar más tiempo con sus dos hijos pequeños “mientras ellos todavía quieran pasar tiempo conmigo”.

“Ser corresponsal de '60 Minutos' ha sido uno de los mayores honores de mi carrera (...) Tuve la oportunidad de contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y equipos de cámara del sector”, dijo Cooper en un comunicado recogido por The New York Times.

De esta manera, Cooper se convierte en el último periodista de alto perfil en dejar CBS News desde la llegada de Bari Weiss como nueva editora en jefe de la cadena en octubre, después de que Paramount Skydance comprara su medio, The Free Press.

“Durante más de dos décadas, Anderson Cooper ha llevado a los espectadores de 60 Minutes a viajes a lugares lejanos, nos ha contado historias inolvidables, ha reportado investigaciones trascendentales y ha entrevistado a muchas figuras prominentes”, detalló la cadena en un comunicado.

“Le agradecemos que haya dedicado gran parte de su vida a esta emisión y comprendemos la importancia de pasar más tiempo con la familia. 60 Minutos seguirá aquí si alguna vez quiere regresar”, agregó.