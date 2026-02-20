La Junta de Paz demuestra "que la pacificación va a ser dirigida efectivamente por Estados Unidos", afirma Tony Blair

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de febrero, 2026

El ex primer ministro británico Tony Blair ha visto su ración de fracasos en el proceso de paz de Oriente Próximo. Pero el miembro del consejo ejecutivo de la Junta de la Paz dice que esta vez podría ser diferente.

"Los desafíos siguen siendo inmensos, y habría que ser tonto -especialmente después de haber estado tratando este tema durante tanto tiempo- para ser ciegamente optimista", dijo Blair a JNS después de la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington el jueves.

"Pero hay un plan. Depende fundamentalmente de la desmilitarización de Gaza, de garantizar que este nuevo comité tecnocrático pueda gobernar con autoridad", dijo. "Sólo tenemos que intentar que funcione".

Hace tiempo que se cuestiona la capacidad de éxito de la junta. Los países han dudado en financiar la reconstrucción dado que Hamás sigue armado y en el poder. Los Estados miembros también han tardado en enviar tropas a la Fuerza Internacional de Estabilización destinada a hacer cumplir el alto el fuego entre Israel y Hamás hasta que haya un nuevo Gobierno.

Pero con cinco países de mayoría musulmana anunciando compromisos de tropas el jueves y miles de millones de dólares en promesas de financiación revelados, Blair dijo a JNS que "hay un verdadero impulso a partir de hoy."

Eso incluyó el anuncio de Nickolay Mladenov, alto representante de la junta para Gaza, de que 2.000 gazatíes habían mostrado interés en unirse a la fuerza policial del enclave en las horas posteriores a la publicación en línea de una solicitud.

"Tiene que haber un nuevo cuerpo de policía, gente que será examinada por el Gobierno de Israel para asegurarse de que no permitimos que haya gente que vaya en la dirección equivocada para la gente de Gaza", dijo Blair a JNS.

"No es que la gente no reconozca que sigue habiendo inmensos problemas, y en Israel seguirá habiendo mucho escepticismo", dijo.

"Tenemos un plan", dijo Blair. "Estamos muy comprometidos a cumplirlo".

Entre los 49 representantes que asistieron al acto del jueves había 23 Estados y entidades "observadores". Muchos estados que han declinado formar parte de la junta han dicho que unirse a un organismo internacional requiere aprobación parlamentaria u otras obligaciones constitucionales. Algunos han dicho que la Junta pretende socavar las Naciones Unidas.

"Creo que al final la gente querrá unirse", dijo Blair a JNS. "El problema de todo esto es que surgen un montón de mitos, como que va a sustituir a la ONU. No vamos a sustituir a la ONU".

Blair dijo que hay que reconocer que "la ONU no ha elaborado el plan de 20 puntos para Gaza. Lo ha hecho el presidente Trump".

"La ONU no está llevando las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El presidente Trump lo está haciendo", dijo a JNS.

Eso significa que la Junta de Paz es "un reconocimiento de que la pacificación va a ser dirigida efectivamente por Estados Unidos, pero con una coalición de países de apoyo-para que no sea unilateralismo estadounidense, sino que Estados Unidos una a los países en apoyo de una paz con un objetivo común", según Blair.

La Junta aún tiene que ganarse a muchas personas y países, incluido el de Blair, donde el primer ministro británico Keir Starmer se ha burlado de la Junta de la Paz.

El Reino Unido envió a su embajador en Washington, en lugar de a un alto funcionario del Gobierno, a la reunión del jueves.

Blair dijo a JNS que "prácticamente todos los países allí presentes hoy-no aparecieron sin más".

"Aportaron algo a la mesa", dijo. "Podría ser dinero, pero también tropas. Podría ser apoyo para el desarrollo de capacidades. Sea lo que sea, ven a la mesa con algo, y es una puerta abierta".

