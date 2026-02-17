Dos muertos y tres heridos en un tiroteo durante un partido escolar de hockey en Rhode Island

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de febrero, 2026

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este lunes luego de un tiroteo registrado durante un partido de hockey escolar en la ciudad de Pawtucket, Rhode Island, de acuerdo con las autoridades locales.

Según el recuento oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 2:30 p. m. (hora del Este) en el Dennis M. Lynch Arena, un recinto cubierto ubicado al norte de Providence. La policía señaló que el hecho estaría relacionado con una disputa familiar.

La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, explicó que una de las víctimas fue encontrada sin vida dentro de la arena, mientras que otra falleció posteriormente en un hospital cercano. Los agentes también hallaron muerto al presunto atacante en el lugar, aparentemente por una herida de bala autoinfligida. Goncalves también afirmó que el crimen podría estar vinculado a una disputa familiar.

Las otras tres personas heridas fueron trasladadas a centros médicos y permanecían en estado crítico durante la tarde del lunes, según el reporte oficial.

Las autoridades evitaron divulgar de inmediato la identidad de las víctimas hasta completar la notificación a sus familiares.

El Providence Country Day School confirmó que estudiantes, padres y miembros de su personal asistían al encuentro deportivo cuando se produjo el tiroteo, aunque ninguno de ellos resultó herido.

Por su parte, la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Boston indicó que no existe una amenaza inminente para la población, pero recomendó a los residentes evitar el área mientras continúan las labores de investigación.

El tiroteo se produce apenas dos meses después de otro episodio de violencia armada en la zona: dos estudiantes murieron y nueve personas resultaron heridas en un ataque registrado en la Universidad de Brown, situada a pocos kilómetros del lugar de los hechos.