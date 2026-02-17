Thomas Pritzker, presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, renunció tras el descubrimiento de su relación con Jeffrey Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 16 de febrero, 2026

Thomas Pritzker, presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, renunció tras el descubrimiento de su relación de larga data con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Según la última tanda de documentos publicados por el Departamento de Justicia (DOJ), el magnate tuvo un contacto frecuente con Epstein, incluso después de su condena del año 2008.

Por ejemplo, se encontraron correos electrónicos entre Pritzker y Epstein que datan del 2018, cuando el financista ya condenado solicitó la ayuda del hotelero para hacer reservas para una mujer que viajaba por Asia.

"Una buena administración también significa proteger a Hyatt, particularmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, lo cual lamento profundamente", expresó Pritzker, quien estaba al frente de la compañía desde 2004, en un comunicado.

"Cometí un grave error al mantener el contacto con ellos, y no hay excusa que justifique no haberme distanciado antes. Condeno las acciones y el daño causado por Epstein y Maxwell, y siento un profundo pesar por el dolor que infligieron a sus víctimas", añadió.

Momentos después del anuncio, la junta directiva de Hyatt nombró a Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt, para suceder a Pritzker como presidente de la junta con efecto inmediato. Sin embargo, según informó el Wall Street Journal, el hotelero conservará su puesto de liderazgo en la Organización Pritzker, una firma de inversión familiar donde es presidente ejecutivo.

El de Pritzker, quien es pariente del gobernador de Illinois, JB Pritzker, se suma a una nutrida lista de nombres que se han visto salpicados por tener relaciones con Epstein. Entre ellos están Sultan Ahmed bin Sulayem, uno de los empresarios más influyentes de Medio Oriente y director de DP World; y Larry Summers, ex secretario del Tesoro durante la Administración Clinton, quien fue expulsado de por vida de la Asociación Económica Estadounidense.