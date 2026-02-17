Robert (Roberta) Dorgan: la policía identifica al tirador de Rhode Island como un trans que dejó un escalofriante mensaje en redes antes de asesinar a su familia

Publicado por Israel Duro 17 de febrero, 2026

La Policía identificó a Robert Dorgan como el autor del tiroteo que acabó con la vida de tres personas (incluido al autor, que se suicidó) y dejó otros tres heridos graves durante un partido de hockey sobre hielo escolar en Rhode Island. Las autoridades confirmaron que Dorgan era un trans con el nombre Roberta Esposito y que antes de la tragedia había escrito un escalofriante mensaje en sus redes sociales: "Sigue atacándonos, pero no te sorprendas si nos volvemos Bersekers".

Los bersekers eran guerreros vikingos de élite reconocidos por luchar semidesnudos en un estado de furia salvaje y causaban terror en sus enemigos por su violencia y crueldad.

El mismo lunes por la noche, la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, facilitó los datos conocidos sobre el tirador en una rueda de prensa:

"Hemos identificado a la persona, al sospechoso, por su nombre de nacimiento, que era Robert Dorgan. También hemos sabido que la persona se hace llamar Roberta y que utiliza el apellido Esposito".

Operación trans en 2020

De acuerdo con información de WPRI, Robert se sometió a una intervención trans en 2020, según unos documentos judiciales a los que ha tenido acceso la emisora local. Un hijo suyo competía en el partido en el que realizó su ataque.

Además, la percepción trans de Dorgan originó múltiples disputas en los tribunales de familia en los años previos al tiroteo, que la Policía calificó como "disputa doméstica". De hecho, según los documentos obtenidos por WPRI, su exmujer solicitó el divorcio en 2020, alegando "cirugía de reasignación de género, rasgos narcisistas y trastorno de la personalidad". No obstante, al final la mujer cambió los motivos a "diferencias irreconciliables que han provocado la ruptura inmediata del matrimonio".

Un padre consiguió desarmar a Dorgan antes de que éste se quitara la vida con un arma oculta

Tras su operación, Dorgan se presentó ante el Departamento de Policía de North Providence para denunciar que su suegro quería echarle de su vivienda por someterse a la citada intervención, asegurando que ningún -usó una palabrota referida a trans- "iba a vivir en su casa" y que llegó a amenazarle con "hacer que una banda callejera asiática lo asesinara si no se mudaba de la residencia”.

De acuerdo con los testigos, otro de los padres presentes en el partido se abalanzó sobre Dorgan y consiguió desarmarlo, pero el tirador guardaba un arma escondida con la que abrió fuego contra sí mismo y se quitó la vida.