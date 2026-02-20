Reino Unido bloquea el uso de sus bases para un posible ataque de EEUU contra Irán

Publicado por Sabrina Martin 19 de febrero, 2026

El Reino Unido ha bloqueado a la Administración del presidente Donald Trump para que no utilice bases aéreas británicas en un eventual ataque contra Irán, debido a preocupaciones en Londres sobre una posible violación del derecho internacional. La discrepancia surge en momentos en que Washington intensifica la presión para que Teherán cierre un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

Un reporte del diario The Times señaló que Washington analizaba el uso de la base de la Royal Air Force en Fairford, Inglaterra, donde se encuentran bombarderos pesados estadounidenses desplegados en Europa. Funcionarios británicos, según el periódico, consideran que autorizar una operación militar desde su territorio contra un tercer país requiere un sustento legal claro y la aprobación previa del Gobierno.

Contactos entre Washington y Londres

Según el informe, Trump abordó el tema con el primer ministro Keir Starmer. En un mensaje en Truth Social, afirmó que si Irán no acepta un acuerdo podría ser necesario recurrir a instalaciones como Diego García y el aeródromo de Fairford para neutralizar lo que describió como una amenaza potencial contra el Reino Unido y otros aliados. También aseguró que Estados Unidos está preparado para defender a Gran Bretaña.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a Fox News Digital que la prioridad del presidente es la diplomacia y que ha instado al régimen iraní a llegar a un entendimiento. Sin embargo, añadió que el mandatario mantiene todas las opciones disponibles y recordó operaciones previas para subrayar que respalda sus advertencias con hechos.