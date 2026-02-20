Trump ordena a su Gobierno publicar toda la información oficial sobre vida alienígena, OVNIs y fenómenos aéreos no identificados

Donald Trump en la Casa Blanca en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump anunció que instruirá a distintas agencias del Gobierno federal, incluido el Departamento de Guerra, a iniciar el proceso para identificar y publicar archivos oficiales vinculados a vida extraterrestre, objetos voladores no identificados (OVNIs) y fenómenos aéreos no identificados (UAP).

“Basado en el tremendo interés mostrado, estaré instruyendo al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para iniciar el proceso de identificar y publicar archivos del Gobierno relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP), y objetos voladores no identificados (OVNIs), así como toda otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”, escribió el mandatario en la red social Truth.

La decisión se produce horas después de que Trump criticara al expresidente demócrata Barack Obama, quien, en una entrevista la semana pasada, afirmó que los alienígenas “son reales”. El actual mandatario cuestionó esas palabras y aseguró que el líder demócrata incurrió en una imprudencia.

“No se supone que deba estar haciendo eso”, dijo Trump ante la prensa a bordo del Air Force One. “Cometió un gran error”.

Obama : los aliens son reales



Trump : OBAMA ACABA DE REVELAR INFORMACION CLASIFICADA SOBRE ALIENS pic.twitter.com/Uc7BDdUSL4 — ElBuni (@therealbuni) February 19, 2026

Consultado sobre qué piensa sobre la vida alienígena o extraterrestre, Trump prefirió zanjar el asunto: “Bueno, no sé si son reales o no”.

Las declaraciones de Obama se produjeron en una entrevista en el podcast del presentador Brian Tyler Cohen, donde sostuvo: “Son reales, pero no los he visto, y no están siendo mantenidos en el Área 51”.

Durante la misma conversación, el exmandatario también descartó la existencia de instalaciones ocultas: “No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista esta enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

Tras la repercusión de sus palabras, Obama aclaró en redes sociales posteriormente que su comentario se refería a la probabilidad estadística de vida fuera de la Tierra y no un archivo oficial o algo que haya visto durante su mandato.

“No vi evidencia durante mi presidencia de que extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros. ¡De verdad!”, dijo.

El anuncio de Trump se da en un contexto donde el interés público por los fenómenos aéreos no identificados ha ido en aumento en los últimos años, impulsado por informes oficiales y audiencias en el Congreso estadounidense sobre estos eventos.