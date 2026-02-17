"Berserkers" trans: se disparan las masacres protagonizadas por individuos transgénero en los últimos años

Publicado por Carlos Dominguez 17 de febrero, 2026

Un partido de hockey juvenil en el Dennis M. Lynch Arena, en Pawtucket, Rhode Island, se convirtió el lunes en una escena de terror, cuando repentinamente se produjo un tiroteo en las gradas.

La policía identificó al atacante como Robert Dorgan, de 56 años, quien también utilizaba el nombre Roberta Esposito. Según la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, Dorgan abrió fuego desde las gradas durante un partido de hockey masculino de secundaria, matando a dos familiares y dejando a otros tres en estado crítico antes de dispararse a sí mismo.

De acuerdo con Newsweek, una cuenta X con el nombre de Roberta Dorgano en Rhode Island ha sido ampliamente vinculada al sospechoso.

En una respuesta en X al actor conservador Kevin Sorbo —quien hizo un comentario sobre el representante demócrata transgénero Sarah McBride, de Delaware—, la cuenta de Dorgano respondió: "Sigan atacándonos, pero no se pregunten por qué nos volvemos ENLOQUECEMOS"

Asimismo, en el mismo hilo X, Alex Jones, que llamó a McBride "espeluznante", Dorgan parece responder: "Cállate, Alex. No te pongas tan sensible por alguien diferente. Luego no te sorprendas cuando las personas trans se pongan completamente fuera de control".

Un fenómeno en aumento

La semana pasada, Matt Walsh afirmó en su programa que las personas trans serían responsables de la mayoría de los tiroteos masivos ocurridos en los últimos años. Según el comentarista, la situación "solo va a empeorar", ya que sostiene que quienes adoptaron la identidad trans también atraviesan un creciente sentimiento de desilusión y la convicción de que se les ha "vendido una mentira".

"Si eres una persona que se identifica como trans, entonces estás desconectada de la realidad… radicalizada… y ahora se sienten humilladas y traicionadas… Creo que veremos a más y más personas reaccionando con violencia", aseveró Walsh.

Masacre en Columbia Británica

Los comentarios de Matt Walsh se produjeron después de que, la semana pasada, un tiroteo en la localidad de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, dejara ocho personas muertas, incluido el presunto atacante, identificado por la Policía Montada de Canadá como Jesse Van Rootselaar, un joven trans de 18 años.

Según las autoridades, el atacante mató primero a su madre y a su hermanastro en su domicilio antes de dirigirse a la escuela secundaria local, donde continuó el ataque. Las seis víctimas encontradas en la escuela fueron identificadas como una educadora de 39 años, tres alumnas de 12 años y dos alumnos de 12 y 13 años.

Van Rootselaar había abandonado los estudios hacía aproximadamente cuatro años y se identificaba como mujer, iniciando su transición hace seis años.

Robin Westman, el tirador de la escuela católica de Minneapolis

La comunidad de Minneapolis quedó conmocionada a finales de agosto tras un violento ataque armado durante una misa en la Annunciation Catholic School, que dejó dos niños muertos y más de una docena de heridos. El atacante, identificado por las autoridades como Robin Westman, de 23 años, murió en la escena por una herida de bala autoinfligida, según confirmó el Departamento de Policía de Minneapolis.

En el momento del ataque, varios medios citaron a fuentes policiales anónimas para adelantar detalles sobre el sospechoso. Fox News informó que, según dos de esas fuentes, la persona utilizaba dos nombres: Robin Westman y Robert Westman.

Una reportera del mismo medio, Brooke Taylor, difundió posteriormente un documento judicial que señalaba que Westman había solicitado cambiar su nombre legal cuando tenía 17 años. El motivo, según el escrito, era que: "[El] menor se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identidad".

En agosto, el New York Post (NYP) difundió un video que atribuye al atacante, en el que se ven las frases "matar a Donald Trump" y "por los niños" escritas en varios cargadores de armas. El periódico indicó que tradujo escritos en alfabeto cirílico del tirador que era transexual. "Si voy a llevar a cabo un ataque por motivos raciales, lo más probable es que sea contra sucios judíos sionistas", escribió Westman en un diario que, según el NYP, estaba "lleno de insultos antisemitas".

Audrey Hale, obsesionada con la masacre de Columbine

En marzo de 2023, la policía de Nashville recibió un aviso alrededor de las 10:15 am sobre un tiroteo en la escuela primaria cristiana Covenant. En cuestión de minutos, los agentes llegaron al centro educativo, ingresaron al edificio y localizaron a la atacante, Audrey Hale, a quien abatieron en el lugar. Las autoridades señalaron que Hale se identificaba como transgénero

Hale asesinó a seis personas: tres niños de 9 años y tres miembros del personal del centro escolar. El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD) confirmó que la atacante utilizó dos rifles de asalto y una pistola para llevar a cabo el ataque.

Hale era exalumna del centro educativo y había elaborado un plan detallado del ataque, incluyendo mapas y un manifiesto que las autoridades recuperaron posteriormente. Dejó atrás 16 cuadernos llenos de diatribas furiosas y apenas coherentes que se remontaban a agosto de 2017. Los investigadores descubrieron que Hale estaba obsesionada con los atacantes de Columbine y esperaba ganar notoriedad con una masacre propia.

Anderson Lee Aldrich y la masacre en Club Q

En noviembre de 2022, Anderson Lee Aldrich abrió fuego dentro de Club Q, un conocido club nocturno LGBTQ en Colorado Springs, Colorado. El ataque dejó cinco personas muertas y alrededor de 19 heridas.

Aldrich fue reducido y detenido por clientes del local, quienes lograron desarmarlo y evitar que continuara el ataque. En junio de 2023, Aldrich fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable de múltiples cargos.

Durante el proceso judicial, los abogados defensores afirmaron en documentos judiciales que Aldrich se identificaba como persona no binaria, utilizaba los pronombres they/them y pidió ser referido como "Mx. Aldrich".

Alec McKinney y el tiroteo en STEM School Highlands Ranch

En mayo de 2019, dos estudiantes -Alec McKinney, de 16 años, y Devon Erickson, de 18- llevaron a cabo un tiroteo en la STEM School Highlands Ranch, también en Colorado. El ataque dejó un estudiante muerto, Kendrick Castillo, quien intentó detener a los atacantes, y ocho personas heridas. McKinney fue detenido en el lugar junto con Erickson.

La joven se identificaba como hombre transgénero y declaró que su intención inicial era quitarse la vida, y que el ataque surgió de una combinación de angustia personal y resentimiento hacia la escuela.

En julio de 2020, McKinney fue condenada a cadena perpetua más 38 años por su participación en el tiroteo. El coacusado Devon Erickson fue condenado en septiembre de 2021 a cadena perpetua.

Snochia Moseley, el tirador trans de Rite Aid

En septiembre de 2018, Snochia Moseley, de 26 años, abrió fuego en un centro de distribución de la empresa Rite Aid en Aberdeen, Maryland. El ataque dejó tres personas muertas y otras tres heridas. Moseley se quitó la vida en el lugar tras el ataque. Era empleada temporal del centro y había llegado a trabajar ese mismo día.

Amigos dijeron al Baltimore Sun en ese momento que los mensajes enviados por Moseley en diciembre de 2016 mostraban que la trabajadora temporal se identificaba como un hombre transgénero y hablaba de comenzar un tratamiento hormonal.