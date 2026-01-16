La razón histórica detrás del gesto de María Corina Machado de entregarle la medalla del Nobel a Trump

Publicado por Virginia Martínez 15 de enero, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado explicó este jueves en la Casa Blanca el motivo por el cual entregó al presidente Donald Trump una medalla del Premio Nobel de la Paz. El gesto se produjo durante una reunión con el mandatario y estuvo acompañado de una explicación histórica ofrecida directamente por la dirigente venezolana.

De acuerdo con lo expresado por Machado, la entrega de la medalla hace referencia a un episodio ocurrido hace 200 años, cuando el general francés Lafayette obsequió a Simón Bolívar una medalla con el rostro del presidente George Washington.

La referencia a Bolívar y Washington

Durante la reunión, Machado llegó a la Casa Blanca con una medalla del Premio Nobel de la Paz enmarcada junto a una placa en la que se reconoce la defensa de la libertad y de los valores democráticos del presidente.

Posteriormente, Machado explicó el significado del gesto al señalar que hace 200 años el general francés Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, la cual —según indicó— fue conservada por el libertador durante toda su vida. En referencia a ese antecedente histórico, añadió que, dos siglos después, el pueblo de Bolívar entrega ahora al presidente de Estados Unidos la medalla del Nobel de la Paz como una retribución y un reconocimiento por su compromiso con la libertad.

Un reconocimiento previamente expresado La líder venezolana había dedicado previamente el Nobel como muestra de agradecimiento por su apoyo a la lucha por la libertad de los venezolanos.

En la Casa Blanca, Machado reiteró el significado de ese gesto al recordar el antecedente histórico de la medalla entregada a Simón Bolívar y al explicar por qué, 200 años después, el pueblo venezolano entrega ese reconocimiento al presidente de Estados Unidos.



Aclaración sobre el Premio Nobel

La periodista Jasmine Wright informó que el presidente Trump conservará la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió de manos de Machado.

Por su parte, el comité del Premio Nobel aclaró este jueves que la entrega de la medalla no implica la transferencia formal del galardón. “Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no”, señaló el comité.