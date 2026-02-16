Murió el actor Robert Duvall, recordado por 'El Padrino' y 'Apocalypse Now'

Publicado por Williams Perdomo 16 de febrero, 2026

El actor Robert Duvall, recordado por sus papeles en los clásicos El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años. La información fue confirmada por su esposa este lunes.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en su casa", escribió", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director.

En 1983, ganó un Oscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película Tender Mercies. Estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones más.

Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de El Padrino y el maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam Apocalypse Now.