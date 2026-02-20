Nuevo México reabre investigación sobre el rancho de Jeffrey Epstein tras acusación sobre dos presuntos cadáveres enterrados

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de febrero, 2026

El Departamento de Justicia del estado de Nuevo México reactivó este jueves una investigación sobre presunta conducta delictiva en un rancho aislado que anteriormente perteneció al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La jefa de gabinete Lauren Rodríguez señaló en un comunicado que el fiscal general del estado, Raúl Torrez, ordenó la reapertura de la revisión tras examinar materiales incluidos en el más reciente lote de documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Aunque la investigación previa del Estado de Nuevo México fue cerrada en 2019 a solicitud de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, las revelaciones descritas en los archivos del FBI previamente sellados justifican un examen adicional. Como en cualquier posible asunto penal, seguiremos los hechos dondequiera que conduzcan, evaluaremos cuidadosamente las consideraciones jurisdiccionales y tomaremos las medidas investigativas apropiadas, incluida la recopilación y preservación de cualquier evidencia relevante que aún esté disponible. Nos estamos moviendo con rapidez y deliberación en este asunto y proporcionaremos actualizaciones cuando sea apropiado”, dijo Rodríguez.

Según el departamento, la semana pasada se envió una carta al fiscal general adjunto Todd Blanche solicitando acceso a una versión sin censura de un correo electrónico de 2019 enviado por una fuente anónima. El mensaje alegaba que dos niñas fueron enterradas en las colinas cercanas a Zorro Ranch, ubicado aproximadamente a 30 millas de Santa Fe. Las autoridades estatales también solicitaron detalles de identificación del remitente, así como información sobre el destinatario, datos de transmisión y enrutamiento, marcas de tiempo y cualquier otro documento sin censura que hiciera referencia al rancho.

La carta indicó que la comisionada de tierras públicas de Nuevo México, Stephanie García Richard, había solicitado la investigación y que esta le comentó a la agencia de noticias Reuters que su oficina encontró el correo electrónico mientras revisaba los registros de Epstein publicados recientemente. El correo electrónico, enviado a un presentador de radio de Nuevo México varios meses después de la muerte por suicidio de Epstein mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, fue presuntamente escrito por alguien que afirmaba ser un exempleado de Zorro Ranch. De acuerdo con lo informado por Reuters, el remitente alegó que dos niñas extranjeras que murieron “por estrangulamiento durante sexo rudo y fetichista” fueron enterradas cerca de la propiedad por instrucciones de Epstein.