Carlos III tras el arresto de Andrés: "La Justicia debe seguir su curso"

Publicado por Williams Perdomo 19 de febrero, 2026

El rey Carlos III de Gran Bretaña aseguró este jueves que "la ley debe seguir su curso" después de que la policía arrestara a su hermano, el ex príncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta cuando era enviado comercial.

"Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investigará este asunto de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes", dijo Charles en una rara declaración firmada personalmente.

"En esto, como ya he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación", señaló, antes de añadir: "Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso".

La posición del rey se conoce horas después de que la policía británica arrestara a su hermano, el expríncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en un giro sin precedentes que sacude nuevamente a la monarquía británica y revive sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La detención fue confirmada oficialmente por la policía de Thames Valley, la jurisdicción responsable de Windsor, donde el duque de York residía hasta hace poco.

En un comunicado, la fuerza policial señaló que arrestó a un hombre de unos 60 años en el condado de Norfolk como parte de una investigación abierta tras una "evaluación exhaustiva" de denuncias por presunta mala conducta en un cargo público.

Las autoridades añadieron que el sospechoso permanece bajo custodia mientras se realizan registros en propiedades de Berkshire y Norfolk.

Según la investigación policial, las acusaciones se remontan al período en que Andrés Mountbatten-Windsor se desempeñó como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional entre 2001 y 2011.