Las altas élites que pierden poder y posición por las consecuencias de Epstein

El Departamento de Justicia de Trump se ha enfrentado a un intenso escrutinio por su manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y la decisión de los fiscales de no presentar cargos contra nadie que, según el expediente de más de un millón de páginas, se haya relacionado con el ahora fallecido delincuente sexual. Pero eso no ha impedido que otros países y el sector privado echen abajo a sus propias élites implicadas.

El ejemplo más claro quizá sea el del expríncipe Andrés, duque de York,cuyos intercambios de correos electrónicos con Epstein junto con fotografías suyas junto a mujeres aparecieron en un reciente lote de archivos hechos públicos.

A finales del año pasado, el rey Carlos III despojó oficialmente a Andrés de todos sus títulos reales, y como consecuencia fue desalojado de su residencia. La medida se produjo tras una larga preocupación y polémica por la relación diplomática personal y oficial de Andrew con el acaudalado Epstein, que provocó que la Casa Real lo retirara de la vida pública hace años, en gran parte tras una entrevista fallida en la que Andrew intentó defenderse. Aun así, no se espera que se enfrente a un proceso penal.

Entre los demás se encuentran:

Sultan Ahmed bin Sulayem



Bin Sulayem era el presidente y consejero delegado de DP World hasta principios de este mes, cuando el gobierno de Dubai anunció el nombramiento de un nuevo consejero delegado y presidente, sin mencionar a Bin Sulayem.

Su relación exacta con Epstein sigue siendo algo confusa, aunque fue uno de los seis hombres a los que el representante Ro Khanna, demócrata de California, nombró en la Cámara de Representantes como personas relacionadas con Epstein. Más tarde se supo que cuatro de los hombres formaban parte de una rueda de reconocimiento y no tenían ninguna relación significativa con Epstein por derecho propio.

Peter Mandelson y Morgan McSweeney



El Reino Unido destituyó a su embajador en Estados Unidos en septiembre por las revelaciones de que mantenía una relación más estrecha con Epstein de lo que se sabía. El escándalo también se cobró el puesto del jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, Morgan McSweeney, que dimitió este mes por haber recomendado a Mandelson para el puesto.

Esto llevó a algunos a especular que el propio Starmer seguiría su ejemplo, aunque hasta ahora ha permanecido en su puesto.

Mona Juul



Noruega, en particular, ha visto cómo multitud de funcionarios de alto nivel se enfrentaban a cargos, dimitían o perdían sus puestos por el asunto Epstein. La ex embajadora noruega en el Reino Unido dimitió la semana pasada tras las revelaciones de que su marido recibió 10 millones de dólares en el testamento de Epstein.

Juul y su marido, Terje Rød-Larsen, fueron diplomáticos clave en la negociación de los Acuerdos de Oslo en un intento de mediar en un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Ella antes restó importancia a la conexión de la familia con Epstein, según el Independent.

Thorbjorn Jagland



El ex primer ministro de Noruega fue acusado de "corrupción agravada" la semana pasada en relación con una investigación penal sobre sus vínculos con Epstein. Jagland estuvo al frente de Noruega entre 1996 y 1997 yfue secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019.

Jagland también presidió el Comité Nobel noruego de 2009 a 2015 y la investigación se deriva de su posible recepción de regalos, viajes, préstamos y otras prebendas en relación con su cargo, informó la Associated Press.

Estadounidenses



Kathryn Ruemmler, la directora jurídica del banco de inversión multinacional estadounidense Goldman Sachs, anunció la semana pasadaque renunciaría a su cargo a finales de junio.

Su decisión se produjo tras las revelaciones de que Epstein se había puesto en contacto con ella a raíz de su detención en 2019.Aunque Ruemmler había admitido previamente conocer a Epstein, había asegurado que sólo mantenían una relación profesional.

Las publicaciones de documentos, sin embargo, mostraron que la pareja mantenía lazos más familiares y que ella incluso se refería a él como "tío Jeffrey." Ruemmler también era confidente de Epstein y le ofreció asesoramiento legal sobre cómo hacer frente a las acusaciones penales en su contra.

Y este pasado fin de semana, Casey Wasserman, un importante agente de talentos de Hollywood cuyos clientes incluyen a los cantantes Chappell Roan, Ed Sheeran y Kendrick Lamar, dijo que estaba vendiendo su negocio después de que las comunicaciones con la asociada condenada de Epstein Ghislaine Maxwell fueran expuestas como parte del volcado de archivos de Epstein más reciente del DOJ.

En 2019, el entonces secretario de Trabajo, Alex Acosta, renunció como resultado de su papel como fiscal federal en Florida en el acuerdo de 2008 para Epstein, en el que se declaró culpable de procurar a un adolescente para la prostitución y solicitar una prostituta.

Ninguna figura política importante parece haber perdido su trabajo desde que Trump promulgó a finales de 2025 la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein del Congreso, que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos casi todos los documentos, registros y archivos relacionados con la investigación y enjuiciamiento de Epstein y Maxwell. Epstein murió en un correccional de Nueva York en 2019 a la espera de juicio por cargos federales de delitos sexuales.

Sin embargo, las recientes revelaciones sobre Epstein han sacudido al Gabinete de Trump y han obligado al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a admitir que sí visitó la isla privada de Epstein en 2012, años después de que Epstein se declarara culpable de procurar un niño para la prostitución.

Lutnick ha negado haber obrado mal y Trump no ha pedido su dimisión. Previamente había afirmado haber cortado por completo su relación con Epstein en años anteriores.

Los vínculos del ex presidente Bill Clinton con Jeffrey Epstein han sido públicos desde hace tiempo, aunque él y su esposa, Hillary Clinton, no han escapado al escrutinio público en la última ronda. La pareja desafió las citaciones para testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara este año, lo que llevó al panel a amenazar con cargos de desacato al Congreso.

Evitaron una votación por desacato tras acceder a cooperar con la investigación, pero han buscado un audiencia pública en lugar de una declaración privada. No se espera que se enfrenten a ningún cargo penal en relación con Epstein.

Este pasado fin de semana, Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, dijo que los archivos de Epstein incluyen "información muy preocupante y realmente horrible".

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguele en X.



© Just The News