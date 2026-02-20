Irán tiene "10, 15 días, más o menos como máximo" para alcanzar un acuerdo, dice Trump

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de febrero, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que Irán tiene un plazo de 10 a 15 días para llegar a un acuerdo con Estados Unidos o enfrentarse a posibles consecuencias militares.

En su intervención en la reunión inaugural de su Junta de Paz en Washington, Trump describió que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos van bien, pero que "no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán."

"Tenemos que llegar a un acuerdo significativo", dijo el presidente a la asamblea de líderes mundiales y ministros de Exteriores. "De lo contrario, pasan cosas malas".

Trump atribuyó a los ataques de bombarderos B-2 estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio la ayuda para asegurar el acuerdo de paz de Gaza e insinuó la posibilidad de acciones militares adicionales contra la República Islámica.

"Puede que tengamos que dar un paso más, o puede que no. Puede que lleguemos a un acuerdo", dijo Trump. "Lo van a ir descubriendo en los próximos probablemente 10 días".

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la región durante el último mes, incluyendo el envío de cazas F-35 y F-22, el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y un segundo grupo de portaaviones liderado por el USS Gerald R. Ford que está de camino a Oriente Medio desde el Caribe. The Wall Street Journal informó el miércoles de que se trata de la mayor concentración de poder aéreo en Oriente Próximo desde la invasión de Irak en 2003.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó el martes que ambas partes habían alcanzado un "entendimiento general sobre un conjunto de principios rectores" para un acuerdo durante las conversaciones en Ginebra, pero que "esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente."

Los funcionarios iraníes han descrito las conversaciones como centradas exclusivamente en el programa nuclear de Irán y el levantamiento de las sanciones, mientras que los funcionarios estadounidenses, incluido Trump, han dicho que un acuerdo también debe incluir el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a los proxies regionales.

En declaraciones a los periodistas en Georgia más tarde el jueves, Trump se negó a especificar qué "cosas malas" podrían sucederle a Irán si no llega a un acuerdo con Estados Unidos.

"No voy a hablarles de eso", dijo Trump.

"Vamos a llegar a un acuerdo o a conseguir un trato de una forma u otra", añadió. "10, 15 días, más o menos máximo".

