Publicado por Carlos Dominguez | afp 18 de febrero, 2026

Los equipos de rescate continúan la búsqueda de nueve esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California, una zona afectada por una intensa tormenta, según informaron este martes las autoridades locales.

El deslizamiento de nieve ocurrió alrededor de las 11:30 am hora local en Castle Peak, uno de los puntos más concurridos del Bosque Nacional de Tahoe. El alud alcanzó a 15 personas en total. Las autoridades habían informado previamente que 16 personas —cuatro guías y doce clientes— participaban en la excursión, antes de corregir esa cifra y reducirla a 15.

Seis esquiadores fueron rescatados "con heridas de diversa gravedad" el martes por la tarde, informó la Oficina del Sheriff del condado de Nevada. Sin embargo, los equipos de rescate de montaña, que luchaban contra condiciones peligrosas, seguían intentando localizar a los demás mientras la nieve continuaba cayendo y la luz del día se desvanecía.

"Los esfuerzos de rescate avanzan ahora con 46 socorristas, incluidos los "equipos de rescate en esquí altamente capacitados" tanto del centro de esquí Boreal Mountain como del Alder Creek Adventure Center de Tahoe Donner, que fueron enviados para rescatar a los seis sobrevivientes identificados.

El pico Castle, que alcanza los 2.777 metros de altura, es un destino muy frecuentado por esquiadores. Está situado cerca de la comunidad de Soda Springs, donde se acumularon al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas, según los meteorólogos, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones.

Una alerta había sido emitida

Una intensa tormenta invernal avanza por California, en la costa oeste de Estados Unidos, desde principios de la semana, afectando al estado con lluvias abundantes, fuertes vientos y nevadas. Las autoridades habían emitido una alerta por riesgo de avalanchas desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de Sierra Nevada, donde se encuentra el pico Castle.

"Se espera que se produzcan avalanchas de gran tamaño el martes, el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos de montaña no controlados", anunció más temprano el Centro de Avalanchas de la Sierra.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que algunas zonas de la Sierra Nevada podrían acumular hasta 2,4 metros de nieve antes de que la tormenta comience a disiparse a finales del miércoles.