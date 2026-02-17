Murió Jesse Jackson, ícono de la lucha por los derechos civiles

Publicado por Víctor Mendoza 17 de febrero, 2026

El veterano activista de los derechos civiles Jesse Louis Jackson murió el martes a los 84 años. Así lo afirmaron sus familiares en un comunicado, en el que detallaron que había muerto "pacíficamente, rodeado de su familia".

El reverendo fue compañero de lucha de Martin Luther King en los años 1960. Talentoso orador, era considerado su protegido. Luego, según AFP, conformó otras dos organizaciones: PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad), en 1971, y la Coalición Nacional Arcoíris, en los años ochenta, las cuales uniría en 1996.

Se presentó sin éxito dos veces a las primarias demócratas para presidente: en 1984 y 1988. A lo largo de su vida recibió varios premios como la Medalla Presidencial de la Libertad a manos de Bill Clinton. En los últimos años, mientras continuaba su activismo, empezó a sufrir severos problemas de salud. En noviembre había sido hospitalizado por parálisis supranuclear progresiva (PSP), una enfermedad neurodegenerativa.

De momento, se desconoce la causa de muerte.

"Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", sostuvo la familia Jackson en un comunicado.

"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable convicción en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guio".

Se celebrarán actos públicos en su honor en Chicago.