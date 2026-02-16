Alerta meteorológica: riesgo de lluvias intensas y nevadas en varias zonas del país

Publicado por Williams Perdomo 16 de febrero, 2026

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió avisos de condiciones meteorológicas adversas para varias regiones del oeste y centro del país durante los próximos días.

Se prevé un riesgo leve de lluvias excesivas el lunes en partes de la costa central y sur de California, con un riesgo bajo que se mantiene hasta el martes debido a la llegada de otra perturbación débil. La combinación de humedad subtropical transportada desde el océano y un flujo marítimo reforzado podría generar lluvias localmente intensas, especialmente en áreas afectadas por incendios recientes, incrementando la posibilidad de inundaciones repentinas.

En paralelo, se esperan fuertes nevadas en zonas montañosas, incluyendo las Olympic Mountains, las Cascadas y la Sierra Nevada, extendiéndose hacia las Montañas Rocosas con la llegada de otra onda corta el martes. La Sierra Nevada será la zona más afectada, debido a que múltiples sistemas de tormenta aportarán grandes cantidades de humedad.

Las autoridades piden estar atentos a los avisos Las autoridades locales y los servicios de emergencia recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas y nevadas en las áreas afectadas.

En las Llanuras del Norte y la región superior de los Grandes Lagos, un frente frío se desplazará hacia el sureste entre el martes por la noche y el miércoles, generando inicialmente lluvias que gradualmente se transformarán en nieve en el norte de Montana y Dakota del Norte. Wisconsin y Minnesota experimentarán una mezcla invernal para el miércoles.

En cuanto a temperaturas, se espera un ambiente por encima de lo normal en gran parte de las Llanuras Centrales, los Grandes Lagos y el valle de Tennessee entre lunes y martes, con valores entre 15 y 30 grados por encima del promedio. Algunas zonas del centro de Estados Unidos podrían registrar máximas entre 70 y 90 °F, mientras que el este del país se mantendrá en un rango de 50 a 60 °F. Por el contrario, gran parte del oeste del país experimentará condiciones más frescas, con algunas áreas entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal y máximas entre 40 y 50 °F.