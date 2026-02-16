¿Qué abre y qué permanece cerrado por vacaciones en el Día de los Presidentes?

Publicado por Israel Duro 16 de febrero, 2026

Creado en un primer momento el 22 de febrero para conmemorar el día de nacimiento del primer presidente del país, George Washington, el Día de los Presidentes es un homenaje a todas aquellas personas que han dirigido EEUU desde su fundación. Se viene celebrando desde 1879.

El festivo federal pasó a celebrarse finalmente el tercer lunes de febrero. Una festividad que no sólo paraliza las actividades del Gobierno federal, sino que se traslada a otras empresas y sectores como la banca y el correo.

Sin servicio postal

Al tratarse de un festivo federal, las agencias que dependen de la Administración Nacional permanecerán cerradas. Esto incluye el servicio postal, cuyas oficinas permanecerán cerradas durante el día, por lo que no se repartirán las cartas.

No obstante, el USPS Priority Mail Express sí funciona.

Paquetería privada

Sin embargo, las empresas de paquetería privada sí permanecen abiertas a pesar del festivo, realizando las entregas previstas a sus clientes. Por ejemplo, es el caso de UPS o FedEx.

En el caso de ésta última, la empresa ofrecerá servicios modificados, principalmente recogidas tempranas, y la mayoría de las oficinas permanecerán abiertas. UPS sí mantendrá su actividad habitual el Día de los Presidentes y sus tiendas estarán abiertas.

También DHL y Amazon anunciaron que realizarán su actividad de manera habitual.

La banca

Las oficinas bancarias permanecen cerradas durante el Día de los Presidentes. Así, los clientes de Capital One, Bank of America, Wells Fargo, PNC, Chase, Truist and Citibank, entre otros, deberán esperar al martes o tratar de hacer sus operaciones a través de la banca online.

Mercado de Valores

Los parqués estadounidenses no realizan ninguna actividad a lo largo del Día de los Presidentes.

Escuelas, universidades y bibliotecas

Las escuelas, las universidades y las bibliotecas tampoco abren sus puertas por el Día de los Presidentes.

Descuentos en tiendas y horarios especiales

La apertura de grandes cadenas o pequeños establecimientos depende de la dirección de cada una. En algunos casos como restaurantes o supermercados se pueden encontrar descuentos para conmemorar la fecha.

Cines o Teatros

Las empresas de ocio abren este festivo y muchos disponen de planes para realizar en familia.