¿Quién es Robin Westman, el sospechoso del tiroteo de la escuela católica de Minneapolis?

Las autoridades identificaron a Robin Westman como el autor de un tiroteo durante una misa en una escuela católica de Minneapolis, Minnesota, que dejó dos niños muertos.

El primero en identificar oficialmente al veinteañero como el atacante fue el directo del FBI, Kash Patel, quien en redes sociales escribió: "El tirador ha sido identificado como Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman". "El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo interno y un delito de odio contra los católicos", informó también.

Diversos medios se hicieron eco de fuentes anónimas para adelantar datos sobre el sospechoso. Fox aseguró que dos fuentes policiales informaron de que tenía dos nombres, Robin Westman y Robert Westman.

Una periodista del mismo medio, Brooke Taylor, compartió luego un documento judicial afirmando que Westman había pedido cambiar su nombre legal a los 17 años. El motivo: "[El] menor se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identidad". Su madre lo habría llevado.

El New York Post compartió un video presuntamente grabado por el atacante que muestra las frases "matar a Donald Trump" y "por los niños" escrito en cargadores de armas. Según el periódico, la Policía está estudiando si fue publicado por una cuenta vinculada a Westman horas antes del ataque.

Detalles del ataque

Por la mañana del miércoles, durante una misa por motivo del reinicio de clases, retomadas el lunes, el atacante disparó desde fuera del edificio contra los niños y celebrantes que se encontraban dentro. "El tirador iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola", dijo en la primera conferencia de prensa el jefe de Policía Brian O'Hara. "Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que estaban rezando".

Uno de los menores supervivientes dijo a los medios que

Además de los dos menores muertos, otros 14 resultaron heridos. Dos se encuentran en condición crítica, según la Policía. El jefe del Departamento de Medicina de Urgencias de Hennepin Healthcare, Thomas Wyatt, elevó luego el número de menores en condición crítica a 7. Las edades de sus pacientes, dijo, varían entre los 6 y 14 años.

La cifra total de heridos, incluyendo adultos, es de 17.