Texas será uno de los estados más afectados por las precipitaciones PA/Cordon Press.

Publicado por Santiago Ospital 14 de febrero, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia por una potente tormenta que impactará el sur del país este sábado. El pronóstico incluye fuertes lluvias, tormentas eléctricas severas y amenazas de inundaciones repentinas en más de una veintena de estados.

El sistema tormentoso golpeará inicialmente las llanuras sureñas este sábado, desplazándose con rapidez. Las zonas bajo mayor alerta son:

Texas

Luisiana

Mississippi

En estos estados, además de las precipitaciones, existe una alerta por tornados a medida que avance la tarde, impulsados por la presencia de fuertes vientos en altura.

Mapa de las zonas bajo riesgo:

Pronóstico 14/02WPC/Blanco-Alcala/VOZ.

Evolución del pronóstico para el domingo

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, el riesgo meteorológico se desplazará hacia el este, abarcando a Alabama, Georgia y Florida.

"El frente frío rezagado interactuará con la humedad persistente del Golfo, lo que aumentará las probabilidades de lluvias generalizadas y tormentas eléctricas que se extenderán hacia el sureste", aseguró el NWS.

Por su parte, el Weather Prediction Center (WPC) subrayó que las lluvias intensas generarán una amenaza de inundaciones repentinas, desde aisladas hasta dispersas. Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Manténgase informado: Siga las actualizaciones constantes del clima en su zona. Alertas activas: Tenga varias vías para recibir notificaciones de emergencia (radio, apps, alertas presidenciales). Seguridad vial: NUNCA conduzca ni camine por una carretera inundada. La consigna es clara: "Dé la vuelta, no se ahogue".