Tormenta en el sur: mapa de las zonas bajo riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas
Alertas de tornados e inundaciones repentinas en Texas, Luisiana y Mississippi: lo que debe saber para las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia por una potente tormenta que impactará el sur del país este sábado. El pronóstico incluye fuertes lluvias, tormentas eléctricas severas y amenazas de inundaciones repentinas en más de una veintena de estados.
El sistema tormentoso golpeará inicialmente las llanuras sureñas este sábado, desplazándose con rapidez. Las zonas bajo mayor alerta son:
- Texas
- Luisiana
- Mississippi
En estos estados, además de las precipitaciones, existe una alerta por tornados a medida que avance la tarde, impulsados por la presencia de fuertes vientos en altura.
Mapa de las zonas bajo riesgo:
Evolución del pronóstico para el domingo
Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, el riesgo meteorológico se desplazará hacia el este, abarcando a Alabama, Georgia y Florida.
"El frente frío rezagado interactuará con la humedad persistente del Golfo, lo que aumentará las probabilidades de lluvias generalizadas y tormentas eléctricas que se extenderán hacia el sureste", aseguró el NWS.
Por su parte, el Weather Prediction Center (WPC) subrayó que las lluvias intensas generarán una amenaza de inundaciones repentinas, desde aisladas hasta dispersas. Ante este escenario, las autoridades recomiendan:
- Manténgase informado: Siga las actualizaciones constantes del clima en su zona.
- Alertas activas: Tenga varias vías para recibir notificaciones de emergencia (radio, apps, alertas presidenciales).
- Seguridad vial: NUNCA conduzca ni camine por una carretera inundada. La consigna es clara: "Dé la vuelta, no se ahogue".
Alerta por nieve en California: acumulaciones históricas en la Sierra Nevada
Se espera que la Sierra Nevada registre varios pies de acumulación, lo que provocará una reducción significativa de la visibilidad y retrasos mayores en los traslados durante la primera mitad de la próxima semana.
- Domingo: inicio de nevadas fuertes en las cordilleras del norte de California.
- Lunes: expansión del temporal hacia la Sierra Nevada y las cordilleras del sur.
- Pronóstico de acumulación: se estiman entre 1,2 y 2,4 metros de nieve en las cotas más altas hasta el miércoles.
Las autoridades advierten de que las condiciones de conducción serán peligrosas o incluso imposibles en diversos pasos de montaña, incluyendo puntos críticos de la I-80.