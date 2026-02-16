Un ADN desconocido y la nueva súplica familiar: esto se sabe del secuestro de Nancy Guthrie

La Oficina del Sheriff solicita información sobre la desaparición de Nancy Guthrie Oficina del Sheriff del Condado de Pima

Publicado por Diane Hernández 16 de febrero, 2026

La investigación sobre el secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, registró nuevos avances tras el hallazgo de ADN masculino en unos guantes vinculados al sospechoso, mientras la familia lanzó un nuevo y emotivo llamado público a su liberación.

El caso, que ya supera las dos semanas sin arrestos, se ha convertido en una de las investigaciones criminales más seguidas en Estados Unidos, con participación del FBI y múltiples agencias policiales.

Un ADN desconocido emerge como evidencia clave

El FBI confirmó el 15 de febrero que unos guantes encontrados a unos tres kilómetros de la vivienda de Nancy Guthrie contienen ADN de un hombre no identificado.

Según las autoridades, los guantes coinciden con los que usaba el individuo enmascarado captado por la cámara del timbre de la casa la madrugada del secuestro, ocurrido el 1 de febrero en Catalina Foothills, cerca de Tucson, Arizona.

El perfil genético será introducido en bases de datos criminales para intentar identificar al sospechoso.

Este hallazgo representa uno de los indicios físicos más importantes desde el inicio de la investigación.

Nueva súplica de la familia: "Nunca es demasiado tarde"

En un video publicado el domingo, Savannah Guthrie dirigió un mensaje directo al secuestrador:

"Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto".

La periodista, conocida por su trabajo en el programa Today, reiteró que la familia mantiene la esperanza de encontrar con vida a su madre, de 84 años.

Hasta ahora, el FBI ha señalado que no existe comunicación confirmada entre la familia y los presuntos secuestradores.

Qué ocurrió la noche del secuestro

La cronología reconstruida por investigadores indica un secuestro cuidadosamente ejecutado:

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero tras regresar a su casa.

fue vista por última vez la noche del 31 de enero tras regresar a su casa. A la 1:47 am, la cámara del timbre fue desactivada.

Poco después, su marcapasos perdió conexión con su teléfono, indicando que ya no estaba dentro de la vivienda.

Al día siguiente, familiares encontraron la casa con señales de violencia, incluyendo sangre confirmada como perteneciente a la víctima.

Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre con pasamontañas, guantes y mochila acercándose a la vivienda poco antes de su desaparición.

Nota de rescate y exigencias en criptomonedas Días después del secuestro, varios medios recibieron mensajes atribuidos al secuestrador que exigían millones de dólares en Bitcoin como rescate, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad de estas demandas.

​

​La familia ha expresado públicamente su disposición a negociar, pero ha solicitado pruebas de que Nancy Guthrie sigue con vida.

Redadas, interrogatorios y miles de pistas

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó de que la investigación ha generado más de 32.000 pistas.

Entre las acciones recientes se cuentan:

Registro de viviendas cercanas al lugar del secuestro.

cercanas al lugar del secuestro. Interrogatorio de varias personas, posteriormente liberadas.

Incautación e inspección de un Range Rover potencialmente vinculado al caso.

Hasta ahora, no se han realizado arrestos.

Falta de videos dificulta la investigación

A pesar de la proliferación de cámaras de seguridad en muchas comunidades, el diseño del vecindario ha dificultado la obtención de imágenes útiles.

De acuerdo a los registros, hay varios factores que complican la investigación, e incluyen casas ubicadas lejos de la calle, la restricciones de iluminación nocturna, cámaras sin suscripciones activas para almacenar grabaciones y vegetación que bloquea la visibilidad. Por todo esto los expertos señalaron que estas condiciones reducen significativamente la posibilidad de obtener evidencia visual clara.

Impacto nacional y presión pública

El caso ha captado atención nacional, en parte por el perfil público de Savannah Guthrie y las circunstancias del secuestro.

Su casa se ha convertido en el epicentro de una intensa cobertura mediática, mientras vecinos y autoridades continúan la búsqueda.

Sin embargo, a más de dos semanas del secuestro no hay arrestos, la víctima sigue desaparecida, el ADN desconocido es ahora la principal pista forense y el FBI continúa rastreando evidencia genética y digital.

Las autoridades han reiterado que el caso sigue activo y que continúan siguiendo múltiples líneas de investigación.