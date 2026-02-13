Al menos dos muertos y un herido tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur

Publicado por Carlos Dominguez | afp 13 de febrero, 2026

Dos personas murieron y otra resultó herida tras un tiroteo en una universidad del sur del país, informaron las autoridades, lo que llevó al cierre del campus.

El incidente se produjo en el complejo residencial estudiantil Hugine Suites de la Universidad Estatal de Carolina del Sur y fue reportado el jueves alrededor de las 9:15 pm (hora local), según indicó la institución en un comunicado.

“Las autoridades universitarias aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, señaló la universidad en una publicación en redes sociales el viernes. “El campus permanece cerrado”.

Los responsables de la institución tampoco precisaron si había alguna persona detenida en relación con el ataque, pero sí anunciaron la cancelación de las clases del viernes. También informaron que agencias policiales locales estaban colaborando con la universidad “en la vigilancia dentro y alrededor del campus”.

La universidad, que cuenta con unos 3.000 estudiantes matriculados, ya había registrado dos tiroteos en su campus en octubre, incluido uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que dejó un muerto y un herido, según informó ABC News.

La violencia del jueves ocurrió pocos días después de que un atacante de 18 años matara a ocho personas en una escuela secundaria y en una vivienda en la Columbia Británica, Canadá.

