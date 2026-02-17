Combatir el terror desde el cielo: el equipo de Trump refuerza la seguridad para neutralizar los ataques con drones

Publicado por John Solomon 17 de febrero, 2026

Con proxies terroristas iraníes como Hamás y los Houthis demostrando que pueden usar tecnología de drones para matar civiles, el equipo antiterrorista del presidente Donald Trump está fortificando silenciosamente los cielos de Estados Unidos contra futuras guerras de actores estatales y no estatales capaces de usar máquinas voladoras baratas con efectos letales.

Sebastian "Seb" Gorka, director principal de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que ha estado presidiendo un grupo de trabajo diseñado para crear una estrategia antidrones para proteger la patria basada en una orden ejecutiva que Trump firmó a principios de su segunda presidencia. Eso incluye un enfoque de "América primero" para la contratación, dijeron los funcionarios.

"Idiotas y malhechores"

"Cada mes, estamos reuniendo a todo el gobierno para asegurarnos de que somos dueños de los cielos", dijo Gorka a Just the News. "La frase que uso es que a los idiotas y malhechores no se les permitirá volar drones en el espacio aéreo de Estados Unidos, amenazando a los estadounidenses".

"Tendremos un arsenal democrático y las empresas estadounidenses construirán las máquinas voladoras, los equipos contra drones aquí en Estados Unidos para proteger los cielos estadounidenses", dijo.

La letalidad de los económicos y abundantes drones se demostró por primera vez en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero las autoridades estadounidenses alcanzaron la fiebre de la preocupación después de que Hamás utilizara drones para inutilizar puestos de observación y defensa aérea israelíes en su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, en el que murieron aproximadamente 1.200 personas..

Poco después, otro proxy iraní, los Houthis en Yemen, comenzó a adaptar sus ataques lejos de misiles a drones baratos, aumentando aún más las preocupaciones de los funcionarios estadounidenses.

"Aunque estos ataques causaron pocas víctimas, fueron eficaces para imponer costes económicos, especialmente dado el desequilibrio entre el coste relativamente bajo de los drones y los cohetes y el alto coste de las tecnologías contra UAS y los sistemas de defensa aérea", señaló el Centro de Lucha contra el Terrorismo del ejército estadounidense en West Point en un informe reciente.

"Este cambio marca un pivote hacia la guerra antiterrorista de enfrentamiento: más barata, remota y de gran volumen, pero estratégicamente ineficaz para lograr resultados decisivos", añadía.

Puede leer el informe completo aquí.

CTC-SENTINEL-062025_article-3.pdf

Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas poco después de regresar a la Casa Blanca, no sólo impulsado por Irán y sus proxies terroristas, sino también debido a una fase de avistamientos inexplicables de drones en Nueva Jersey, cerca de su complejo de golf de Bedminster. Con los Juegos de la Copa Mundial de la FIFA en 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles en 2028,la rapidez de acción era una necesidad,", dijeron las autoridades.

"No es casualidad, la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional después de la toma de posesión del presidente por segunda vez, fue sobre el tema de los drones, después de aquel fiasco en Bedminster, donde teníamos drones volando por ahí bajo la administración de Biden y nadie sabía lo que eran", dijo Gorka al programa de televisión Just the News. No Noise

Uno de los objetivos es la contratación de tecnologías contra drones, añadió. "Ya no vamos a comprar drones chinos. Vamos a fabricarlos aquí", explicó Gorka.

Como apunte, no será una tarea fácil, dado el sentimiento antiamericano que han expresado las ciudades azules de tendencia socialista. La empresa municipal Brooklyn Navy Yard Development Corp. (BNY) se negó a renovar el contrato de arrendamiento del fabricante neoyorquino de aviones no tripulados Easy Aerial después de que activistas denunciaran a la empresa por su supuesto suministro de sistemas de aviones no tripulados a Israel. La decisión se tomó en enero y el consejo de administración del astillero la adoptó formalmente la semana pasada.

Se están desarrollando capacidades contra los drones



Uno de los nuevos activos más visibles de la nueva estrategia es el Centro Nacional de Entrenamiento Contra-UAS (NCUTC) del FBI, creado el año pasado para servir como centro principal de formación y certificación de las fuerzas de seguridad federales en la detección y mitigación de amenazas de drones. El FBI y el Departamento de Guerra han estado colaborando en esa iniciativa.

El FBI "ha dedicado mucho tiempo y recursos a desarrollar nuestras capacidades contra los drones y a aumentar la coordinación con las fuerzas del orden en materia de tecnología contra los UAS (sistemas de aeronaves no tripuladas) en todo el país", declaró recientemente el director Kash Patel. "Las aeronaves no tripuladas son cada vez más explotadas por delincuentes, terroristas y actores extranjeros hostiles - haciendo que el programa contra UAS sea un área crítica para que el FBI se modernice y adapte para mantenerse por delante de la amenaza."

"Nuestro centro de entrenamiento construye una capacidad contra drones disciplinada, centrada en la seguridad y coordinada, y apoya la preparación para grandes eventos nacionales e internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028 organizados en los Estados Unidos.Esta es una inversión que pagará enormes dividendos para la seguridad nacional de Estados Unidos en los próximos años", agregó.

El Pentágono, capaz de derribar drones hostiles

Las nuevas capacidades ya se han hecho visibles. La semana pasada, el Departamento de Guerra anunció que los drones volados por los cárteles de la droga mexicanos habían cruzado el espacio aéreo estadounidense, lo que provocó el cierre de los vuelos en torno a El Paso, Texas. El espacio aéreo se reabrió después de que el Pentágono desactivara los drones, al parecer utilizando una nueva tecnología láser.

"Los drones del cártel mexicano violaron el espacio aéreo estadounidense", dijo un funcionario de la administración Trump a Just the News el miércoles. "El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivar los drones. La FAA y el DOW han determinado que no hay amenaza para los viajes comerciales."

© Just The News