Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO del gigante portuario DP World, dimite tras revelarse sus vínculos con Epstein

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de febrero, 2026

Sultan Ahmed bin Sulayem, uno de los empresarios más influyentes de Medio Oriente y rostro del gigante portuario DP World durante casi dos décadas, presentó su renuncia luego de que documentos oficiales lo vincularan con el fallecido financiero y pederasta Jeffrey Epstein.

La dimisión se produjo días después de que archivos divulgados por el Departamento de Justicia expusieran una relación sostenida entre ambos durante años, incluyendo intercambios de correos electrónicos y evidencias de encuentros personales.

El caso cobró nueva notoriedad esta semana en Washington, cuando legisladores identificaron al empresario de Dubái como el supuesto “sultán” mencionado en un correo electrónico enviado por Epstein en 2019. En ese mensaje, el financista escribió: “Me encantó el vídeo de la tortura”.

Contactos prolongados con Epstein

Los documentos indican que bin Sulayem mantuvo comunicación con Epstein incluso antes de su condena en 2008 por delitos relacionados con prostitución de menores, y que el contacto se extendió hasta el año de su arresto por cargos federales de tráfico sexual, reportó el Wall Street Journal.

Parte del material divulgado incluye mensajes de tono explícito sobre mujeres, así como fotografías que confirmarían la presencia del empresario en la isla privada de Epstein en el Caribe.

Uno de los intercambios más controvertidos data de 2007, cuando bin Sulayem escribió: “Hay un malentendido. ¡Ella quería algo de NEGOCIOS! ¡Mientras que yo solo quería COÑ*!”.

A lo que Epstein respondió: “Gracias a Alá, todavía hay gente como tú”.

El episodio de la isla y el uso de su nombre

Otra revelación apunta a la compra de Great Saint James, una segunda isla privada adquirida por Epstein en 2016. Según documentos y fuentes familiarizadas con la operación, el nombre del empresario de Dubái habría sido utilizado para facilitar la transacción después de que el propietario se negara a venderle directamente al financiero.

Años atrás, un portavoz del ejecutivo aseguró al WSJ que bin Sulayem desconocía el uso de su identidad y que evaluaban acciones legales contra medios que lo asociaban con Epstein. Sin embargo, posteriores filtraciones reforzaron la percepción de una relación más estrecha de lo previamente admitido.