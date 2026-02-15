El NWS advierte sobre tormentas con posible riesgo de tornados en el sureste y fuertes lluvias en California

Publicado por Williams Perdomo 15 de febrero, 2026

El National Weather Service (NWS) emitió un informe en el que advierte sobre un riesgo leve de lluvias excesivas y tormentas severas en el sureste del país este domingo, mientras que el oeste se enfrentará un sistema de baja presión que traerá lluvias y nevadas en zonas montañosas a inicios de la semana.

El NWS también mantiene un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas sobre partes del norte de Florida y Georgia. Las condiciones podrían generar ráfagas de viento dañinas y algunos tornados aislados.

Además, bandas de lluvia moderada a intensa podrían provocar acumulaciones significativas. Sectores del Atlántico Medio y de los valles de Ohio y Tennessee permanecen bajo un Riesgo Marginal (nivel 1 de 4) de lluvias excesivas, con posibilidad de inundaciones repentinas localizadas, especialmente en áreas vulnerables. Las precipitaciones más intensas en el sureste se esperan entre la tarde y la noche del domingo.

Oeste: lluvias, nevadas y riesgo de inundaciones en California

Entre tanto, en el oeste del país, una vaguada en niveles altos continuará avanzando hacia la costa, aumentando las probabilidades de lluvia y nieve en elevaciones altas del noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del norte y centro.

Se anticipan acumulaciones de nieve de entre 1 y 4 pulgadas en sectores de las cordilleras de las Cascadas y la Sierra Nevada hasta el lunes. El sistema de baja presión frente a la costa se desplazará lentamente hacia el sureste, extendiendo precipitaciones a lo largo del frente sobre el norte y centro de California entre domingo y lunes.