El NWS advierte sobre tormentas con posible riesgo de tornados en el sureste y fuertes lluvias en California

El NWS también mantiene un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas sobre partes del norte de Florida y Georgia. Las condiciones podrían generar ráfagas de viento dañinas y algunos tornados aislados.

Lluvias en Califonia

Lluvias en CalifoniaAFP

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El National Weather Service (NWS) emitió un informe en el que advierte sobre un riesgo leve de lluvias excesivas y tormentas severas en el sureste del país este domingo, mientras que el oeste se enfrentará un sistema de baja presión que traerá lluvias y nevadas en zonas montañosas a inicios de la semana.

Además, bandas de lluvia moderada a intensa podrían provocar acumulaciones significativas. Sectores del Atlántico Medio y de los valles de Ohio y Tennessee permanecen bajo un Riesgo Marginal (nivel 1 de 4) de lluvias excesivas, con posibilidad de inundaciones repentinas localizadas, especialmente en áreas vulnerables. Las precipitaciones más intensas en el sureste se esperan entre la tarde y la noche del domingo.

Oeste: lluvias, nevadas y riesgo de inundaciones en California

Entre tanto, en el oeste del país, una vaguada en niveles altos continuará avanzando hacia la costa, aumentando las probabilidades de lluvia y nieve en elevaciones altas del noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del norte y centro.

Se anticipan acumulaciones de nieve de entre 1 y 4 pulgadas en sectores de las cordilleras de las Cascadas y la Sierra Nevada hasta el lunes. El sistema de baja presión frente a la costa se desplazará lentamente hacia el sureste, extendiendo precipitaciones a lo largo del frente sobre el norte y centro de California entre domingo y lunes.

Alertas de tormenta en California

Para el martes, el sistema se moverá más al sur, intensificando el flujo húmedo hacia el centro y sur de California. El NWS emitió un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas en partes del centro y sur del estado, con potencial de inundaciones repentinas, especialmente en zonas afectadas previamente por incendios forestales.

Asimismo, sectores costeros del sur de California están bajo un Riesgo Marginal (nivel 1 de 5) de tormentas severas el lunes, con posibilidad de ráfagas de viento dañinas. En las zonas montañosas del estado podrían registrarse varios días de nevadas intensas.

​"Las temperaturas superiores a lo normal continuarán el domingo en gran parte del territorio continental de Estados Unidos, con la excepción de la costa oeste y partes del Atlántico Medio y el noreste, donde las temperaturas se mantendrán cerca de lo normal. De lunes a martes, las temperaturas en el oeste comenzarán a volver a niveles casi normales y las temperaturas promedio comenzarán a desplazarse lentamente hacia el este, hacia partes del centro", resaltó el NWS. 

Recomendaciones

