Tiroteo escolar en Canadá: identifican al atacante como un adolescente transgénero

11 de febrero, 2026

Las autoridades canadienses avanzan en la investigación del tiroteo ocurrido en una escuela de Columbia Británica, un ataque que dejó nueve fallecidos y que ha conmocionado al país. Este miércoles, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó la identidad del responsable: Jesse Van Rootselaar, un adolescente transgénero de 18 años.

Durante una conferencia de prensa en Surrey, el subcomisionado Dwayne McDonald aclaró además un dato que había generado confusión en las primeras horas posteriores al ataque. Inicialmente, las autoridades informaron de diez víctimas fatales, pero la policía corrigió la cifra y confirmó que nueve personas murieron como consecuencia del tiroteo: ocho víctimas y el atacante.

"We identified the suspect as they chose to be identified in public and in social media. I can say that Jesse was born as a biological male."



El funcionario también precisó que una mujer que había sido reportada como fallecida continúa con vida. Fue una de las dos víctimas trasladadas en helicóptero a un hospital y ambas permanecen en estado crítico.

Respecto al perfil del atacante, McDonald explicó que el sospechoso nació como hombre biológico y comenzó su transición de género hace aproximadamente seis años, identificándose públicamente como mujer desde entonces. Asimismo, reveló que la policía había acudido en ocasiones previas a la residencia familiar, algunas de ellas vinculadas a episodios relacionados con la salud mental.

Las autoridades indicaron que el agresor fue encontrado muerto dentro del establecimiento educativo con una herida autoinfligida. También confirmaron que no asistía actualmente a esa escuela, ya que había abandonado sus estudios alrededor de cuatro años atrás.

La investigación permitió establecer además una conexión directa entre el atacante y dos de las víctimas halladas en una vivienda local: se trata de su madre y su hermanastro.

Entre los fallecidos en el centro educativo se encuentran una docente de 39 años, tres alumnas de 12 años y dos estudiantes varones de entre 12 y 13 años. A estas víctimas se suman la mujer adulta y el menor encontrados en la residencia.

Mientras los investigadores continúan reconstruyendo la secuencia de los hechos y el posible móvil del ataque, el primer ministro Mark Carney ordenó que las banderas en los edificios gubernamentales ondeen a media asta en señal de duelo. En el Parlamento, los legisladores guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de una tragedia que vuelve a poner el foco sobre la violencia armada y la salud mental.