Un intento de robo arqueológico descubre en Jerusalén un taller de piedra de la época del Segundo Templo

Publicado por JNS s taff 17 de febrero, 2026

Un gran taller de herramientas de piedra del periodo del Segundo Templo fue descubierto inadvertidamente en una cueva del área de Jerusalén durante un intento de robo arqueológico, informó la Autoridad Israelí de Antigüedades anunció el lunes.

El antiguo taller, situado en la ladera oriental del monte Scopus, fue descubierto el mes pasado durante una operación encubierta de vigilancia dirigida contra una banda organizada de ladrones de antigüedades, dijo el organismo arqueológico estatal.

Según el IAA, el descubrimiento del taller refuerza la idea de que se trataba de un yacimiento importante y céntrico, situado en la carretera principal que utilizaban los peregrinos judíos que llegaban a Jerusalén desde el este, el valle del Jordán y la zona de Jericó, desde las comunidades de Transjordania y desde toda la región del Mar Muerto.

Al parecer, los recipientes fabricados en el lugar se comercializaban en las calles de Jerusalén, tanto entre los residentes de la ciudad como entre los visitantes que peregrinaban a ella.

Cinco sospechosos detenidos

Los cinco sospechosos detenidos durante la redada nocturna estaban en posesión de extensos equipos de excavación, entre ellos un generador, herramientas de cantería y un detector de metales.

Tras capturar a los sospechosos, los inspectores descubrieron cientos de fragmentos únicos de vasijas de piedra en la cueva.

"Ya se conocen talleres de producción de vasijas de piedra caliza del periodo del Segundo Templo en las colinas de Judea", declaró Eitan Klein, subdirector de la Unidad de Prevención de Robos de la IAA. "Sin embargo, el descubrimiento de este taller es particularmente importante, porque ahora se perfila una imagen amplia de la región": Además de estos talleres de producción, se han descubierto otros muchos hallazgos que se remontan a la época del Segundo Templo: tumbas, grandes depósitos de agua, un baño de purificación o mikve y una cantera de piedra caliza", continuó.

Las vasijas de piedra del taller se exhiben actualmente en una nueva exposición en el Campus Nacional Jay y Jeanie Schottenstein para la Arqueología de Israel, en Jerusalén.

© JNS