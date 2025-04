Soledad, anhelo de fama y estudio obsesivo de otras masacres: la Policía revela detalles de la tiradora de Nashville

Imágenes del reporte final de la Policía sobre la masacre de The Covenant MNPD/VOZ.

Publicado por Santiago Ospital 3 de abril, 2025

Audrey Hale venía planeando el tiroteo en Nashville hace años. Su objetivo era asesinar al menos a diez personas; cualquier otro resultado, a sus ojos, sería un "fracaso". En marzo de 2023 en la primaria The Covenant School mató a seis: tres niños y tres adultos.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD) publicó en los últimos días el resumen final sobre su investigación del ataque a la escuela secundaria que sacudió Tennessee y el país. El documento de 48 páginas describe el ataque, la investigación, y revela detalles inéditos de las decenas de cuadernos personales de Hale.

Nacida el 25 de marzo de 1995, era una mujer biológica que se identificaba con pronombres masculinos en redes sociales. Soltera, no tenía antecedentes y sus allegados la describen como "tímida e introvertida". Entre 2001 y 2005 asistió al Covenant School. Años que consideraba, según las autoridades, los "más felices de su infancia": "Se sentía segura y aceptada [...] y se hizo amiga de otros estudiantes". No sufría bullying ni soledad.

Aquel habría sido, según el MNPD, uno de los motivos detrás de su elección de la escena del crimen: habiendo sido "feliz" ahí, sentía que "era el lugar perfecto para el atentado, porque era el lugar perfecto para su muerte".

Hale en The Covenant SchoolMNPD.

Un testimonio distribuido por miles de hojas

Una escopeta de cañón corto, cajas de munición. Tres laptops, un iPod, tres VHS, dos cuentas de Google Drive. Las autoridades incluyen un registro meticuloso del inventario hallado en el automóvil y la habitación de Hale, que incluye carpetas y documentos sueltos y 16 cuadernos con dibujos, anotaciones, fotografías.

En una sección titulada "Lo que No Dejó Atrás", intentan zanjar la polémica del manifiesto. Tras la masacre, políticos y activistas exigieron a la Policía que revele la información contenida en los documentos revelados en el reporte de esta semana, pero esta última se negó alegando una investigación en curso. Los reclamos incluso se tradujeron en demandas. Hubo varias filtraciones de sus escritos.

La MNPD niega que exista un manifiesto como tal, definido como "un solo documento" que explica los motivos del ataque. "Ningún documento, cuaderno o dispositivo digital" contiene esa explicación, pero sí se encuentra "esparcido por todo el material reunido".

Queda por ver, sin embargo, si el reporte acalla los pedidos de información. La reciente publicación no incluye los escritos, ni completos ni por extractos, sino que simplemente explaya la lectura que las autoridades hicieron de aquel material.

Material encontrado en la habitación de HaleMNPD.

Hale empezó a planear una masacre en el verano de 2018. Pero sus cuadernos van mucho más atrás, revelando la "ira" como una constante a lo largo de su vida. Siempre, según la lectura de la Policía, la atacante empezó a anotar "pensamientos suicidas regularmente": "En un par de ocasiones, Hale afirmó haber intentado suicidarse".

También se fue sintiendo más aislada, tanto que habría comenzado a creer que "los únicos amigos verdaderos en los que podía confiar eran sus peluches". Sufría, asimismo, "trastorno obsesivo compulsivo". Diagnóstico médico visible en sus anotaciones:

"La cantidad de investigación que hizo de otros asesinos en masa, la forma en que creó material para estudiar a esos delincuentes y la cantidad de tiempo que dedicó a esta investigación fue ciertamente obsesiva".

Incluso creó un ranking de tiradores, evaluando su número de víctimas, los objetivos que habían elegido y el revuelo que habían generado tras su crimen. "Consideraba que los delincuentes que mataban a un número bajo de personas eran 'aficionados' que no merecían respeto".

Descubrimientos en la habitación de HaleMNPD.

¿Por qué The Covenant?, ¿por qué niños?



No fue su primera opción. Su primer objetivo, en realidad, fue la escuela media Isaac T. Creswell Middle Magnet School for the Arts. E, incluso, sopesó otros: la Academia Harpeth Hall, la Escuela de Arte Nashville, la Academia Harding y la Escuela Secundaria Hillsboro.

Aunque escribió de manera crítica sobre The Covenant School por motivos raciales (los estudiantes son blancos), religiosos (la escuela es católica) y económicos (es privada), la MNPD asegura que no la eligió por ninguno de ellos.

Sin embargo, en otra sección de su informe admite que, al dudar entre las dos escuelas, Hale terminó decantándose por la última por estos tres motivos, al menos en parte: al ser el estudiantado de Creswell Middle, "predominantemente negro", "tenía miedo de que la consideraran racista, lo que afectaría el control que tendría sobre la narrativa tras su muerte". Y, al ser The Covenant privada y cristiana, el ataque, creía, obtendría más "notoriedad".

Tiros en el santuario de The Covenant SchoolMNPD.

Eligió víctimas escolares porque atacarlas sería tan "infame" que generaría más impacto y porque difícilmente podrían resistirse. De 1,70 metros (5,5 pies) de altura y 54 kilos (120 libras), temía que un "héroe" frustrara su masacre. A pesar de que se ejercitaba y entrenaba con armas de fuego en campos de tiro, "no era especialmente fuerte y no confiaba en su capacidad para ganar una pelea física".

"Pensaba que los niños en edad escolar eran lo suficientemente pequeños como para ser dominados con facilidad y lo suficientemente mayores como para entender lo que estaba ocurriendo".

Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

Además, su pasado asistiendo a la escuela hacía que sintiera que, al morir allí, estaba "cerrando el círculo". Y la lejanía de las instalaciones del vecindario hacía que pensara tener más tiempo.

El motivo del ataque



Para los investigadores, su objetivo era buscar "notoriedad". Para calmar su sentimiento de abandono, "ansiaba" la celebridad que alcanzaron tiradores como Eric David Harris y Dylan Bennet Klebold tras la masacre de Columbine.

Esperaba, incluso, que hubiese documentales y libros en su honor. Que su dormitorio se convirtiera en un museo, que sus armas y dibujos se expusieran alrededor del globo. Y más aún:

"Quería que las cosas que había dejado atrás se compartieran con el mundo para inspirar y enseñar a otras personas con 'trastornos mentales' como ella a planear y cometer sus propios atentados".

El reporte también deja claro que no tuvo cómplices y que desconocía a sus víctimas mortales: los estudiantes de tercer grado Evelyn Dieckhaus, William Kinney y Hallie Scruggs, así como el custodio Michael Hill, la directiva Katherine Koonce y la maestra sustituta Cynthia Peak.