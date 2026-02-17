Los precios del petróleo suben mientras Trump intensifica sus advertencias contra Irán

Imagen de archivo de un petrolero en las aguas del Golfo Hussein Faleh/AFP .

Publicado por Carlos Dominguez | AFP 17 de febrero, 2026

Los precios del petróleo aumentaron el martes después de que el presidente Donald Trump elevara el tono de sus amenazas contra Irán, uno de los mayores productores de crudo, mientras ambos países mantenían en Ginebra conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

El West Texas Intermediate (WTI) subió un 1,5 % por barril, cotizando alrededor de $63–$64 en las sesiones tempranas asiáticas y europeas tras recuperarse de leves bajas iniciales. El Brent (Mar del Norte), referencia internacional, también registró un incremento moderado —en torno al 0,1–0,2 % en algunos momentos— y se movió en el rango de $68,50–68,80.

"Existe la especulación de que Irán podría aceptar diluir su uranio más altamente enriquecido a cambio del levantamiento total de las sanciones financieras, pero no está claro si eso será suficiente para que ambas partes cierren un acuerdo", señaló Aarin Chiekrie, analista de Hargreaves Lansdown.

Irán y EEUU retomaron las negociaciones mientras Trump advertía que habría consecuencias si Teherán no lograba alcanzar un acuerdo, en un contexto en el que el mandatario estadounidense ha lanzado varias amenazas de intervención militar contra el país, primero por la dura represión de manifestantes el mes pasado y más recientemente por su programa nuclear.

El martes, Irán reiteró que el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos constituye un elemento imprescindible para cualquier pacto nuclear con Washington.