Los precios del petróleo suben mientras Trump intensifica sus advertencias contra Irán
El West Texas Intermediate (WTI) subió un 1,5 % por barril, cotizando alrededor de $63–64 en las sesiones tempranas asiáticas y europeas tras recuperarse de leves bajas iniciales. El Brent (Mar del Norte), referencia internacional, también registró un incremento moderado —en torno al 0,1–0,2 % en algunos momentos— y se movió en el rango de $68,50–68,80.
Los precios del petróleo aumentaron el martes después de que el presidente Donald Trump elevara el tono de sus amenazas contra Irán, uno de los mayores productores de crudo, mientras ambos países mantenían en Ginebra conversaciones sobre el programa nuclear iraní.
El West Texas Intermediate (WTI) subió un 1,5 % por barril, cotizando alrededor de $63–$64 en las sesiones tempranas asiáticas y europeas tras recuperarse de leves bajas iniciales. El Brent (Mar del Norte), referencia internacional, también registró un incremento moderado —en torno al 0,1–0,2 % en algunos momentos— y se movió en el rango de $68,50–68,80.
"Existe la especulación de que Irán podría aceptar diluir su uranio más altamente enriquecido a cambio del levantamiento total de las sanciones financieras, pero no está claro si eso será suficiente para que ambas partes cierren un acuerdo", señaló Aarin Chiekrie, analista de Hargreaves Lansdown.
Irán y EEUU retomaron las negociaciones mientras Trump advertía que habría consecuencias si Teherán no lograba alcanzar un acuerdo, en un contexto en el que el mandatario estadounidense ha lanzado varias amenazas de intervención militar contra el país, primero por la dura represión de manifestantes el mes pasado y más recientemente por su programa nuclear.
El martes, Irán reiteró que el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos constituye un elemento imprescindible para cualquier pacto nuclear con Washington.
Irán lanzó maniobras militares en el estrecho de Ormuz
Aunque fuentes militares iraníes insistieron en que se trataba únicamente de un ejercicio anual, el régimen ha amenazado en varias ocasiones con bloquear el paso entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, una ruta por la que circula alrededor del 20% del petróleo mundial.
En declaraciones a la agencia oficial IRNA, el comandante de la fuerza naval de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, aseguró que el estrecho y el golfo Pérsico eran "fortalezas invencibles" y un "honor nacional" para Irán. Además, afirmó que la misión de los cuerpos es "garantizar el paso seguro a países no hostiles". La televisión pública iraní informó de que se cerrarían partes del estrecho por "seguridad".
El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln permanece desplegado en la región desde comienzos de año y, junto a él, operan al menos otros once buques de guerra de Estados Unidos en aguas de Oriente Medio. El pasado viernes, el presidente Trump anunció que el USS Gerald Ford, considerado el portaviones más poderoso del mundo, se sumaría próximamente al despliegue.