El FBI aumenta a 100.000 dólares la recompensa por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie

Publicado por Joaquín Núñez 12 de febrero, 2026

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) duplicó la recompensa por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie, quien fue vista por última vez el 31 de enero. En la tarde del jueves, la organización que dirige Kash Patel llevó el monto de 50.000 a 100.000 dólares. La mujer de 84 años es la madre de Savannah Guthrie, periodista y presentadora de NBC News.

A su vez, el FBI obtuvo nuevos detalles sobre el sospechoso de secuestrar a Guthrie en su casa de Catalina Foothills, Arizona.

"El sospechoso ha sido descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de altura y complexión media. En el vídeo, lleva una mochila negra 'Ozark Trail Hiker Pack' de 25 litros", precisaron desde el FBI en sus redes sociales.

Los detalles se obtuvieron a partir de "un análisis forense de las imágenes de la cámara del timbre realizado por la División de Tecnología Operativa del FBI".

"Esperamos que esta descripción actualizada ayude a concentrar las pistas que estamos recibiendo del público. Desde el 1 de febrero de 2026, el FBI ha recopilado más de 13.000 pistas del público relacionadas con este caso", añadieron.

Además, según informó el medio local KVOA, los investigadores recuperaron varios pares de guantes negros cerca de la casa de Nancy Guthrie que serán sometidos a un análisis de ADN.

El caso de la desaparición de Guthrie obtuvo rápidamente atención nacional. Su hija, Savannah, suspendió todos sus labores periodísticos, inclusive la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.