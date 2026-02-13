El FBI aumenta a 100.000 dólares la recompensa por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie
Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero, en su casa de Catalina Foothills, Arizona.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) duplicó la recompensa por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie, quien fue vista por última vez el 31 de enero. En la tarde del jueves, la organización que dirige Kash Patel llevó el monto de 50.000 a 100.000 dólares. La mujer de 84 años es la madre de Savannah Guthrie, periodista y presentadora de NBC News.
A su vez, el FBI obtuvo nuevos detalles sobre el sospechoso de secuestrar a Guthrie en su casa de Catalina Foothills, Arizona.
"El sospechoso ha sido descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de altura y complexión media. En el vídeo, lleva una mochila negra 'Ozark Trail Hiker Pack' de 25 litros", precisaron desde el FBI en sus redes sociales.
">
Today, the FBI is increasing its reward up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.— FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 12, 2026
New identifying details about the suspect in the kidnapping of Nancy Guthrie have been… pic.twitter.com/GJcx4ra6wX
Los detalles se obtuvieron a partir de "un análisis forense de las imágenes de la cámara del timbre realizado por la División de Tecnología Operativa del FBI".
"Esperamos que esta descripción actualizada ayude a concentrar las pistas que estamos recibiendo del público. Desde el 1 de febrero de 2026, el FBI ha recopilado más de 13.000 pistas del público relacionadas con este caso", añadieron.
Además, según informó el medio local KVOA, los investigadores recuperaron varios pares de guantes negros cerca de la casa de Nancy Guthrie que serán sometidos a un análisis de ADN.
El caso de la desaparición de Guthrie obtuvo rápidamente atención nacional. Su hija, Savannah, suspendió todos sus labores periodísticos, inclusive la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.